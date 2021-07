Im Finish der Partie Innsbruck West gegen Längenfeld wurde es kurz noch einmal eng!

Details Montag, 26. Juli 2021 12:13

Aufsteiger SV Längenfeld steht nach der ersten Runde der Landesliga West 21/22 auf dem zweiten Tabellenplatz. Zwei Treffer beim 4:1 Erfolg gegen die SPG Innsbruck West fielen allerdings erst in den letzten Minuten. Der erste Tabellenführer ist der SV Absam mit einem klaren 5:1 Erfolg in Landeck.

Doppelpack von Riccardo Holzknecht

Die Partie startet mit je einem Lattenkracher für beide Teams in den ersten fünf Minuten. Längenfeld übernimmt dann aber recht klar das Komamndo. Und das schlägt sich auch auf der Anzeigetafel nieder. In der 15. Minute ein starker Freistoß von Fabian Birschner und die Führung für Längenfeld. Nur fünf Minuten später legt Riccardo Holzknecht nach – die Partie scheint eine ziemlich deutliche Entwicklung zu nehmen. Mit einer 2:0 Führung geht Längenfeld in die Pause.

Hälfte zwei verliert aber Längenfeld den roten Faden und ist im Finish unter Druck. In der 75. Minute Strafstoß für die SPG, aber Matthias Schöpf im Tor von Längenfeld kann diese Möglichkeit auf das 1:2 verhindern. Drei Minuten später kann er aber gegen einen Freistoß von Ali Boujnah nichts mehr ausrichten – die Partie wird wieder eng – nur mehr 1:2 aus der Sicht der Heimelf. Eine Schlussphase mit dem besseren Ende für die Gäste. Sie machen in der vorletzten Spielminute den Sack zu – Elias Schranz mit dem 3:1. In der Nachspielzeit legt Riccardo Holzknecht mit seinem zweiten Treffer nach – Längenfeld gewint mit 4:1.

Beste Spieler SV Längenfeld: Riccardo Holzknecht (re. MF), Gregor Ennemoser (IV)

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen und haben es dann sehr sicher in der Hand gehabt. Gegen Ende wurde es dann noch mal enger, Knackpunkt sicher auch der vergebene Elfer der Gastgeber. Dann konnten wir aber den Sack zumachen. Über die neunzig Minuten gesehen ein sicherlich verdienter Erfolg meiner Elf.“