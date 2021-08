Fritzens holt nach 0:2 gegen Oberperfuss noch einen Punkt!

Details Dienstag, 10. August 2021 12:10

Erster Punkt für den SV Fritzens in der laufenden Meisterschaft der Landesliga West. Gegen den SV Weber Beton Oberperfuss lag man schon 0:2 zurück, am Ende noch ein stark erkämpftes 2:2. Oberperfuss verliert damit die Tabellenführung an das punktgleiche Team des FC Wipptal.

Stefan Steinlechner im Mittelpunkt einer sehr starken Elf von Fritzens!

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens: „Am Anfang etwas, was nicht immer gesagt wird. Das Schiedsrichterteam war ausgezeichnet!

Nach der vernichtenden Schlappe beim letzen Coronaspiel - damit eine Tabelle für das Frühjahr zustande kam - glaubte jeder man kann den SV Fritzens abschreiben. Wir hätten gegen den SV Thaur sicher einen Punkt verdient, waren aber gegen den SV Reutte chancenlos. Gegen Oberperfuss hatten wir nichts zu verlieren.

Kurz gesagt: die Punkteteilung ist sicher verdient. Erfreulich wie die Mannschaft die Vorgaben befolgte und Oberperfuss nie so richtig ins Spiel kommen ließ und wir bei den Kontern immer gefährlich waren. Durch kleine Abstimmungsfehler, an denen wir sicher noch intensiver arbeiten müssen, konnte der SV Oberperfuss innerhalb von drei Minuten mit 2:0 in Führung gehen. In Minute 27 traf Christoph Pöchl, drei Minuten später Philipp Andrä.

Wir ließen uns nicht durch diesen Doppelpack nicht entmutigen und besprachen in der Halbzeit wie wir die zweiten 45 Minuten in Angriff nehmen. So schnell als möglich den Anschlusstreffer erzielen und dann wieder geduldig auf die zweite Chance warten, aber keinen Gegentreffer bekommen. Und das befolgte meine Mannschaft an diesem Tag zu hundert Prozent.

Stefan Steinlechner, genannt Stutzi, war der Schlüssel zu diesem Punkt. Das erste Tor nach der Halbzeit durch eine Energieleistung selbst erzielt und das zweite bilderbuchmäßig Markus Wazinger - genannt Wazi - traumhaft durch die Schnittlinie aufgelegt von dort verwandelt.

Die Mannschaftsleistung sowohl im taktischen Bereich und in die Bereitschaft jeden Zweikampf zu gewinnen war an diesem Tag einfach hervorragend. Jetzt jemanden als besten Spieler zu nominieren ist sicher nicht leicht. Vom Tormann angefangen bis zum letzten Spieler auf der Bank hat jeder alles gegeben und hervorragenden Fußball gezeigt. Das macht mich uns das gesamte Trainerteam stolz. Trotzdem Stefan Steinlechner, unser Stürmer, war an diesem Tag unser Highlight.

Weiter so und Fans vergisst nicht uns zu unterstützen und glaubt an uns. Ihr habt etwas versäumt. Kommt am kommenden Sonntag, dem 15. August 2021, zur Matinee um 10.30 Uhr gegen die starken Schönwies/Milser zuschauen und feuert uns bitte an und wir zeigen euch was Teamgeist und Zusammenhalt ist!“

