Oberperfuss setzt sich mit Sieg in Absam auf Tabellenplatz zwei!

Details Sonntag, 15. August 2021 01:20

In der Landesliga West bleibt Längenfeld das dominante Team – auch die vierte Partie konnte gewonnen werden. Allerdings eine enge Partie – 1:0 zuhause gegen Vils. Wipptal mit einem argen Dämpfer – ein 0:7 in Reutte. Damit gibt es eine neue Nummer zwei – der SV Weber Beton Oberperfuss gewinnt in Absam mit 3:2. Am Sonntag, dem 15.8.21, empfängt Fritzens zum Abschluss der Runde um 10:30 Uhr das Team von Schönwies/Mils.

Doppelpack von Nicolas Jäkel für Oberperfuss

Absam bestreitet in Runde vier erst das zweite Spiel der laufenden Meisterschaft, Die Partie in Vils wird am 31. Auust nachgetragen, am 25.8. das Heimspiel gegen Stubai aus der zweiten Runde. Eine sehr starke Vorstellung der Gäste aus Oberperfuss in der ersten Hälfte in Absam. Im Abschluss hapert es aber zunächst noch, die Führung für Oberperfuss scheint aber nur eine Frage der Zeit zu sein. In der 34. Minute ist es dann soweit. Nicolas Jäkel bringt die Gäste in Führung und sieben Minuten später legt Jäkel nach. Oberperfuss geht mit einer 2:0 Führung in die Pause.

Nach Seitenwechsel ändert sich an der Spielcharakteristik wenig. Aber die Hausherren operieren mit hohen Bällen, die Gäste im Abschluss nicht effizient genug. So wird die Partie in der 64. Minute wieder eng – Boris Glavas kann für Absam auf 1:2 verkürzen. Sehr turbulent die 84. Minute. Beide Teams erzielen ein Tor – Noah Heis zunächst das 3:1 für Oberperfuss, Christian Auer für Absam zum 2:3. Bei 3:2 für Oberperfuss bleibt es dann auch.

Beste Spieler SV Weber Beton Oberperfuss: Nicolas Jäkel und Patrick Huber

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „Ein hochverdienter Sieg für meine Mannschaft, in der ersten Halbzeit waren wir klar das bessere Team. Wir hätten höher führen können bzw. müssen. Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg in Absam, aber drei Tore waren für unsere Möglichkeiten die wir hatten einfach zu wenig!“

