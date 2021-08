Kantersiege für Stubai gegen Kolsass/Weer und Landeck gegen Thaur

Details Sonntag, 22. August 2021 15:19

Richtungsweisende Heimpartien für den FC Stubai und SV Landeck in der fünften Runde der Landesliga West. Es ging um die Festigung der Mittelfeldposition in der Tabelle und das ist beiden Mannschaften eindrucksvoll gelungen. Stubai setzt sich gegen den SV Raika Kolsass/Weer mit 6:1 durch und der SV Landeck besiegt den SV Thaur mit 7:3. An der Tabellenspitze lassen Längenfeld, Oberperfuss und Wipptal auch nichts anbrennen. Leader Längenfeld gewinnt in Absam 2:1, Oberperfuss mit einem überraschend klaren 6:0 gegen Schönwies/Mils und 5:0 gewinnt Wipptal gegen Fritzens.

Vier Treffer von Matthias Mayerhofer für Stubai gegen Kolsass/Weer

Michael Schober, Trainer FC Stubai: „In den ersten Minuten eine sehr ausgeglichene Partie. Wir können dann aber über die Seite zwei erfolgreiche Angriffe starten. In der 12. Minute das 1:0 durch Matthias Mayerhofer und zehn Minuten später ein ähnlicher Angriff – wieder abgeschlossen durch Matthias zum 2:0. Nun kam aber doch ein starker Gegendruck der Gäste, sie kamen immer besser ins Spiel und wir gerieten ziemlich klar ins Hintertreffen. Genau in dieser Phase aber das 3:0 durch Mario Pittracher in der 35. Minute – das 3:0 gab dann mehr Sicherheit und wir hatten die Partie wieder unter Kontrolle – 3:0 zur Pause. Kurz nach der Pause haben wir dann den Deckel faktisch drauf gemacht – 4:0 durch Eray Aysel. Im Finish noch zwei weitere Treffer von Matthias Mayerhofer und der Ehrentreffer für die Gäste zum 6:1 durch Stephan Melmer.“

Beste Spieler FC Stubai: Matthias Mayerhofer (ST), Mario Pittracher (re. Vert.)

Zehn Treffer zwischen Landeck und Thaur

Rainer Dibiasi, Trainer SV Landeck: „Wir sind extrem schlecht in die Partie gestartet. Nach dreiundzwanzig Sekunden 0:1 – Daniel Hirschberger hat für Thaur getroffen. Aber meine junge Mannschaft hat sehr gut reagiert, ist konzentriert geblieben und kompakt und hat sehr schnell das 1:1 erzielt. Bereits in der dritten Minute hat Simon Zangerl getroffen. Nach dem 2:1 durch Daniel Beer ein Ausschluss für den Goalie der Gäste wegen Torraub. Das war natürlich ein weiterer Knackpunkt der Partie und wir haben dann noch vor der Pause auf 3:1 durch Lukas Carrer und 4:1 durch Daniel Beer nachgelegt. Mit 4:1 ging es dann in die Pause. In der zweiten Hälfte fehlte dann bei meiner Mannschaft etwas die letzte Konsequenz. Simon Zangerl mit drei weiteren Treffern, die Gäste scoren durch Immo Lukas und Florian Trebo. Drei sehr wichtige Punkte für uns, die uns optimistisch in die Zukunft schauen lassen!“

Beste Spieler SV Landeck: Simon Zangerl (ST), Lukas Carrer (V)

