Voller Einsatz von Kolsass/Weer gegen Vils

Details Samstag, 28. August 2021 01:45

Der Trainer des SV Raika/Kolsass Weer hat in der Partie der fünften Runde den kämpferischen Einsatz seiner Kicker vermisst, in Runde sechs der Landesliga West gegen den FC Schretter Vils war dieser aber wieder ganz klar zu erkennen. Kolsass ringt Vils mit 2:1 nieder, wobei in Hälfte eins Kolsass das bessere Team gewesen ist. Hälfte zwei ausgeglichen, Kolsass bringt den Dreier über die Zeit.

Zähes Ringen um drei wichtige Punkte

Für beide Mannschaften geht es um sehr wichtige Punkte – Kolsass/Weer könnte sich mit einem Dreier in das obere Tabellenmittelfeld absetzen, für Vils wären drei weitere Punkte als Puffer zu den Abstiegsplätzen extrem wichtig. Es entwickelt sich eine sehr kämpferische Partie, in der die Heimelf vor etwa 200 Fans und Zuschauern die Gäste anpresst und daraus entstehen immer wieder Ballgewinne. Einer von diesen führt in Folge auch zur Führung für Kolsass. Ein schnörkelloser Angriff nach Ballgewinn in der 21. Minute und Vils kann sich nur mehr mit einem Foul im Strafraum helfen. Okan Sari verwandelt den Elfer zum 1:0. Aber nur sieben Minuten später hat die Heimelf mehrmals die Möglichkeit einen Ball zu klären, spielt diesen aber nicht entschlossen aus dem Gefahrenbereich und aus der ersten konkreten Chance der Gäste entsteht in der 28. Minute durch Dominik Holl das 1:1. Vils hat noch vor der Pause die Großchance auf die Führung – aussichtsreiche Position, aber Kopfball über den Kasten der Heimelf. Mit 1:1 geht es in die Pause.

Kolsass ändert die Strategie in Hälfte zwei nicht – entschiedenes Pressing in einer kampfbetonten Partie. In Hälfte zwei die Chancen gleich verteilt – zwei gute Möglichkeiten für beide Mannschaften – ein Duell auf Augenhöhe. Der entscheidende Treffer gelingt aber den Hausherren in der 67. Minute durch Manuel Egger. Kolsass/Weer bringt den Dreier mit viel Einsatz über die Zeit.

Beste Spieler SV Raika Kolsass/Weer: Stephan Melmer (AV), Mario Stocker (AV)

Thomas Gufler, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Eine sehr intensiv geführte Partie – der kämpferische Aspekt stand ganz klar im Mittelpunkt. Die ersten Spiele der laufenden Saison waren von meiner Mannschft recht gut, im letzten Spiel waren wir aber kämpferisch schwach. Heute haben wir ein sehr gutes Pressing gespielt, die erste Möglichkeit der Gäste war auch schon das 1:1 – davor hatten wir einige Möglichkeiten die Situation zu klären. Nach der 2:1 Führung haben wir den Dreier mit viel Kampf über die Zeit gebracht, ein verdienter Erfolg aus meiner Sicht. Spielerisch waren wir nicht gut, kämpferisch hat es sehr gut gepasst!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!