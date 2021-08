Kantersiege von Schönwies/Mils gegen Wipptal bzw. von Reutte gegen Landeck

Details Dienstag, 31. August 2021 00:57

Eine echte Torlawine gab es in der sechsten Runde der Landesliga West. Im Schlager der Runde trennen sich Leader Längenfeld und Oberperfuss 3:3. Gelegenheit für die Verfolger Boden gut zu machen. Der SV Reutte springt mit einem 8:0 gegen den SV Landeck auf Platz drei. 9:0 gewinnt FG Familyhaus Schönwies/Mils gegen Wipptal.

Fünf Treffer von Marco Klingenschmid für Schönwies/Mils gegen Wipptal

David Lechner, Trainer FG Schönwies/Mils: „Nach der Klatsche beim SV Oberperfuss letzte Woche ging es gegen den Aufsteiger aus dem Wipptal. Unsere Mannschaft begann die erste halbe Stunde sehr nervös und konnte nicht wirklich glänzen. Der Gegner bemüht, aber auch ihnen gelang es nicht, sich ein Übergewicht zu erspielen. In der 40. Minute gelang es meiner Mannschaft durch Lukas Schnegg mit dem ersten schönen Spielzug in Führung zu gehen. Somit war der Bann gebrochen und es gelangen uns durch Marco Klingenschmid und Daniel Fischnaller noch die Tore zum 2:0 und 3:0.

Nach der Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter und meine Mannschaft spielte sich in einen Rausch. Innerhalb von fünfzehn Minuten gelang es uns durch Marco Klingenschmid (2), Lukas Schnegg und Daniel Fischnaller auf 7:0 zu erhöhen. Angetrieben von den Wechselspielern versuchte unsere Mannschaft weiter entschlossen nach vorne zu spielen und so konnte man durch den stark aufspielenden Marco Klingenschmid auf 8:0 und 9:0 erhöhen.

Eine tolle Leistung der FG nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende. Für uns ein wichtiger Sieg um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten

Beste Spieler: geschlossen tolle Leistung unseres Teams, bei dem Marco Klingenschmid mit fünf Treffern nochmal herausragte.“

Vier Treffer pro Halbzeit – SV Reutte fügt Landeck bittere Niederlage zu

Aleksandar Matic, Trainer SV Reutte: „Nach den Abgängen von vier absoluten Stammspielern der letzten Saison mit einer verjüngten, einheimischen Mannschaft so zu spielen ist ein Wahnsinn, das hätte ich mir nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. 4:0 zur Pause durch Tore von Oleg Weber, Miro Vukoja, Olcay Kocak und Rene Strobl. Nach der Pause treffen Erik Müller (2), Enes Alan und Dominic Pece. Ein 8:0 Sieg und auch sehr wichtig zu erwähnen ist, dass der fünfzehnjährige Daniel Saric sein erstes Spiel in der Kampfmannschaft bestritten hat. Nach einem Jahr Pause wegen einer Verletzung hat zudem Caner Tür sein Comeback gefeiert!“

Beste Spieler SV Reutte: Rene Strobl (7er), Emre Sahin ( Tormann), Marco Höck

