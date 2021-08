Dramatisches Finish zwischen Fritzens und Innsbruck West

Details Dienstag, 31. August 2021 01:21

In der sechsten Runde der Landesliga West ist dem SV Fritzens der erste Dreier gelungen. Ein knapper und erkämpfter 3:2 Erfolg gegen die SPG Innsbruck West. Am Tabellenende nun Matrei und Vils mit drei Zählern und Innsbruck West bzw. Fritzens mit vier Punkten. Landeck hat mit dem 0:8 in Reutte viel an Boden verloren und ist auf Platz zehn zurückgefallen, drei Punkte Vorsprung auf Fritzens und Innsbruck West.

Fritzens dreht 1:2 in den letzten Minuten der Partie

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens: „Nach der Schlappe im Wipptal eine schwierige Woche für uns alle. Dazu kam noch die schwere Verletzung von unserem zur Zeit besten Spieler Markus Wazinger (Wazi). Kopfverletzung, Operation und vier Monate Pause.

Mit Biss und jedem Tag mehr Vertrauen zu uns gingen wir in dieses Spiel. Am Anfang viel Hektik und auch Glück auf unserer Seite, dass wir nicht in Rückstand gerieten. Die Stange und unser Tormann Simon Geisler halten das 0:0 bis zur Pause.

Zweite Halbzeit haben wir das System ein wenig geändert und unsere Fans sahen eine tolle Halbzeit von unsere Mannschaft. Angriff über Angriff nach dem Wiederbeginn und es war Stefan Steinlecher (Stutzi), der mit einem Gewaltschuss unter die Latte das 1:0 erzielte. In der 54. Minute aber der verdiente Ausgleich der SPG IBK West – Torschütze war Felix Pohl.

SPG drückte dann enorm aufs Tempo und ging durch einen Elfmeter in der 78. Minute in Führung – Ramo Buljubasic verwertet. Was dann alles geschah in den letzten zwölf Minuten war nichts für schwache Nerven. Unbändiger Wille von unserer Mannschaft und in der 80. Minute der mehr als verdiente Ausgleich von einem sehr gut spielenden Rene Schwaninger (Waudl). In der 84. Minute gar die Führung durch Marcel Gritscher. Jetzt begann das Zittern. Hoffentlich nicht wieder wie beim letzten Spiel in den letzten Minuten ein Tor bekommen. Und nun begann die überragende Leistung von unserem Tormann Simon Geisler. Was er in den letzten zehn Minuten zunichte machte, war einfach große Klasse. In der 94. Minute hielt er einen scharf geschossenen Ball sicher in seinen Händen und Schiri Nenad Kostacevic pfiff diese Partie ab. Tolle Moral und Riesenfreude nach diesem Sieg bei uns allen!

Beste Spieler aus einer geschlossenen Mannschaft: Simon Geisler (Tormann) und Rene Schwaninger (Mittelfeld). Danke an unsere Fans die uns immer nach vorne peitschten und eine tolle Stimmung in unserer Knapp Tools Arena machten. Danke und bis nächste Woche beim sehr schweren Auswärtsspiel in Landeck - das Trainerteam vom SV Fritzens!“

