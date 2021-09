Matrei gegen Kolsass/Weer: Potential für 6:6 - Ergebnis 0:0

Details Samstag, 18. September 2021 01:37

Kuriose Partie in der neunten Runde der Landesliga West zwischen dem SV Matrei und dem SV Raika Kolsass/Weer. Ein mitreißendes 0:0 und am Ende ein unglaubliches 0:0, den Chancen in Serie konnten von beiden Mannschaften nicht verwertet werden. Auch die beiden Goalies hatten einen Sahnetag, man kann also nicht von eklatanter Abschlussschwäche der Offensiven sprechen. Im zweiten Spiel am Freitag gewann Längenfeld gegen Thaur klar mit 4:0 und hat damit für die direkte Konkurrenz ganz oben - Oberperfuss und Reutte – einmal vorgelegt..

Zwei grandios agierende Goalies

Ein echtes Offensivspektakel, das man wirklich nicht alle Tage verfolgen kann. Für Matrei und Kolsass zählt aber wirklich nur ein Dreier – speziell Matrei hat den Druck alles zu versuchen um den Anschluss an das restliche Feld nicht zu verlieren. Ein großartiges Spiel, dem nur die Tore fehlen. In Hälfte eins können etwa 200 Fans und Zuschauer schon sehr zufrieden sein – selbst wenn der Ball kein einziges mal im Tor landet. Daran maßgeblich beteiligt zwei hervorragende Torhüter, die einen Sahnetag erwischt haben. Man kann eigentlich nicht unbedingt von Abschlussschwächen der Offensiven sprechen. 0:0 zur Pause.

Schon Hälfte eins war kurios, Hälfte zwei legt noch ein Schäfchen nach. Speziell in der letzten Viertelstunde Chancen auf beiden Seiten in Minutentakt, aber die bedien Kästen bleiben wie vernagelt – den die Goalies bauen auch in Hälfte zwei nicht ab. So endet ein mitreißendes Spiel torlos – alle die dabei waren werden diese Partie sicher nicht so schnell vergessen. Der eine Punkt bringt aber vor allem Matrei nicht wirklich weiter, speziell dann, falls Vils, Fritzens oder die SPG Innsbruck West gar voll punkten.

Beste Spieler SV Matrei: Georg Griesser (Tor), Johannes Stolz (IV)

Bester Spieler SV Raika Kolsass/Weer: Andreas Hartner (Tor)

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Toll für die Zuschauer – ein offener Schlagabtausch mit dem Potential auf zwölf Tore – recht gleichmäßig verteilt. Es hätten beide Teams gewinnen können, deshalb ist aus meiner Sicht das Remis aber okay!“

