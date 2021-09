Schönwies/Mils festigt Platz im oberen Mittelfeld mit Sieg gegen Vils

Details Dienstag, 28. September 2021 18:37

In der Landesliga West haben sich die Top-3 Längenfeld, Oberperfuss und Reutte nach zehn Runden doch schon vom restlichen Feld etwas abgesetzt. FG Familyhaus Schönwies/Mils schiebt sich mit einem 3:2 Erfolg über den FC Schretter Vils an die Spitze des oberen Mittelfelds, das zudem noch aus Absam (4:1 in Fritzens), Wipptal und Stubai besteht. Wipptal und Stubai trennen sich im direkten Duell 1:4.

Fünf Treffer zwischen Schönwies und Vils in einer spannenden Partie!

David Lechner, Trainer FG Familyhaus Schönwies/Mils: „Meine Mannschaft startet sehr gut in Partie. Die ersten fünfundzwanzig Minuten gehörten ganz klar uns und in Minute neun kann sich Tobias Reiter gut gegen den gegnerischen Verteidiger durchsetzen und trocken zum 1:0 einschieben. Danach schafften wir es leider nicht, aus Chancen von Lukas Schnegg und Lorenz Heidegger den zweiten Treffer zu erzielen. Nach etwa dreißig Minuten kam der Gegner aus Vils immer besser ins Spiel und die Gäste sorgten immer wieder für Gefahr. In dieser Phase rettete Goalie Manuel Mark mit einem überragenden Reflex, einmal geht der Ball an die Latte. In Minute 44 konnte Vils den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich durch Thomas Roth erzielen. Aber direkt mit dem Anstoß und einem schönen Spielzug bediente Lorenz Heidegger Daniel Fischnaller perfekt und dieser nickte zum 2:1 Halbzeitergebnis ein.

Nach der Halbzeit kamen wir wieder stark ins Spiel und konnten mit einer starken Aktion über sechs bis sieben Stationen das 3:1 durch Lukas Schnegg erzielen. In Folge waren wir das bessere Team und ließen zahlreiche Chancen ungenutzt. Leider machten wir es in der 65. Minute nochmals unnötig spannend und kassierten den Anschlusstreffer von Lukas Spielmann zum 3:2. Vils riskierte dann mehr, ohne zwingend zu werden. Wir kamen immer wieder durch schnelle Vorstöße vor das gegnerische Tor und vergaben mehrere Großchancen. Auch Vils schaffte es - außer bei einem Weitschuss - nicht mehr gefährlich zu werden und so konnten wir das Ergebnis verdient über die Zeit bringen. Eine hervorragende Mannschaftsleistung – ganz dickes Lob für mein Team!“

