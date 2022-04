Schönwies/Mils wird Favoritenrolle gegen Fritzens gerecht

Details Montag, 11. April 2022 00:28

In der 16. Runde der Landesliga West schwächeln die Top-2 Längenfeld und Oberperfuss mit einem Remis etwas, aber Verfolger Reutte verliert sogar auswärts gegen Wipptal. Fritzens konnte am Tabellenende die eigene Situation nicht verbessern – eine 0:2 Niederlage auswärts gegen Schönwies/Mils. Der große Gewinner am Tabellenende die SPG Innsbruck West mit einem klaren 5:0 gegen den SV Thaur, Thaur fällt damit auf den vorletzten Platz der Tabelle zurück.

Blitzstart von Schönwies – aber keine Treffer!

Die Ausgangslage ist ganz klar – für Fritzens ist die Gefahr sehr groß den Anschluss an das Feld als Tabellenletzter ganz zu verlieren, klarer Favorit in dieser Partie ist Schönwies, die allerdings in der laufenden Saison auch nicht ganz oben mitspielen können. Es gilt aber den Mittelfeldplatz abzusichern und sich noch nach oben zu verbessern. Der Kontakt bis zu Platz fünf ist noch gegeben. Schönwies beginnt vor etwas über hundert Zuschauern und Fans auch wie aus der Pistole geschossen. Nicht weniger als drei Sitzer werden in den ersten zwei Minuten ausgelassen. Nach dem furiosen Auftakt flacht das Spiel aber ab und in der ersten Hälfte gibt es – bei recht winterlichen Temperaturen – keine weiteren Tormöglichkeiten zu beobachten. Eine Nullnummer zur Pause.

Nach Seitenwechsel Schönwies aber konkreter und wird recht schnell belohnt. In der 54. Minute trifft Lukas Schnegg aus einem Strafstoß zum 1:0. Ab diesem Zeitpunkt hat Schönwies die Lage ganz klar unter Kontrolle. Eine Unzahl von Möglichkeiten wird ausgelassen, das rächt sich in dieser Partie allerdings nicht. Denn Schönwies macht mit dem Treffer von Lorenz Heidegger in der 77. Minute alles klar und gewinnt 2:0.

Bester Spieler FG Schönwies/Mils: Ardit Aliu (10er)

David Lechner, Trainer FG Schönwies/Mils: „Nach einigen versemmelten Möglichkeiten nach Anpfiff, ist in der ersten Hälfte das Spiel so dahingeplätschert. Zweite Halbzeit lief es dann aber wesentlich besser, jede Menge Torchancen und auch zwei Treffer. Der Dreier war dann nie mehr in Gefahr!“

Längenfeld lässt in Vils Punkte liegen!

Leader SV Längenfeld kommt in Vils über ein 1:1 nicht hinaus, aber Verfolger Oberperfuss kann das nicht nützen. Im Schlagerspiel der Runde trennen sich Oberperfuss und Absam ebenfalls 1:1. Auch der Tabellendritte Reutte findet seinen Meister – Wipptal gewinnt zuhause gegen Reutte mit 4:2. Damit haben sich die Top-2 sogar noch ein wenig mehr an der Tabellenspitze abgesetzt. Längenfeld führt mit einem Spiel weniger einen Punkt vor Oberperfuss, Reutte liegt weitere sechs Punkte zurück, hat aber auch ein Spiel weniger am Konto als Oberperfuss.