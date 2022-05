Landeck vergibt in Fritzens die Chance sich aus der roten Zone zu schießen!

Details Dienstag, 03. Mai 2022 21:08

Der SV Fritzens und der SV Landeck trennten sich in der 19. Runde der Landesliga West 3:3 – je ein Punkt, mit dem beide Teams nicht gut leben können. Fritzens braucht Dreier um die Minimalchance zu wahren den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, Landeck bleibt durch den einen Punkt weiter in der roten Zone der Tabelle am vorletzten Platz. Thaur verliert gegen Vils 0:1 und damit ist Vils in dieser Runde neben Matrei, die sensationell Längenfeld mit 4:3 besiegen, der große Sieger im Kampf gegen den Abstieg. Schönwies/Mils ist nach der 1:3 Heimniederlage gegen Innsbruck West auch im Abstiegskampf angekommen. Die kritische Zone reicht bis Platz acht hoch und umfasst neben dem Tabellenletzten Fritzens die Teams von Landeck, Thaur, Vils, Schönwies/Mils, Innsbruck West und Matrei.

Wenn man gegen den Abstieg spielt ...

Emrah Can, Co-Trainer SV Landeck: „İch bin sprachlos! Erste Halbzeit waren wir richtig schlecht. In der zweiten Minute ein Eigentor, kurz darauf verschießen wir einen Elfer, erzielen dennoch in der 19. Minute durch Simon Zangerl den Ausgleich, um dann in der 45. Minute einen unnötigen Elfmeter zu verursachen, den Patrick Porta zum 2:1 für Fritzens verwandelt.

In der 2. Halbzeit haben wir dann ein anderes Gesicht gezeigt, gehen in der 65. Minute durch Bilal Demir in Führung, nchdem Simon Zangerl in der 53. Minute ausgleichen konnte. Aber leider konnten wir den Sack nicht zumachen Als Krönung in letzter Minute der Nachspielzeit ein fatales Defensivverhalten und der Ausgleich durch Florian Weissenegger. Wieder einmal nicht unser Tag - wie zu oft im Frühjahr. Wenn man gegen den Abstieg spielt, sollten solche Fehler einfach nicht gemacht werden!“

Beste Spieler SV Landeck: Daniel Raich (TW), Albert Michael (Mittelfeld)