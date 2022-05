Kolsass/Weer gewinnt knapp in Längenfeld – Schönwies/Mils mit unglücklicher Niederlage in Landeck

Details Samstag, 07. Mai 2022 23:51

In der 20. Runde der Landesliga West konnte Leader Oberperfuss vorlegen – ein klares 7:0 gegen Matrei. Am Sonntag, dem 8.5.22, kann aber ab 17:30 Uhr Reutte auswärts mit einem Dreier in Vils wieder die Tabellenführung zurückerobern. Rückschlag für Längenfeld im Kampf um den Titel – eine 2:3 Heimniederlage gegen den SV Raika Kolsass/Weer. Dem SV Landeck gelingt - etwas glücklich - ein extrem wichtiger Dreier gegen FG Schönwies/Mils mit einem 2:1 Erfolg in der Nachspielzeit. Damit bleibt Landeck zwar noch in der roten Zone der Tabelle, der Anschluss an das Feld ist aber geschafft.

Fünf Treffer zwischen Längenfeld und Kolsass/Weer

Thomas Gufler, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Ein extrem wichtiger Sieg für meine Mannschaft. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut begonnen, einmal nicht aufgepasst und schon stand es in der 25. Minute 1:0 für die Heimelf durch einen Treffer von Luis Gstrein. Dann haben wir aber begonnen Fußball zu spielen und das 1:1 in der 29. Minute durch Florian Galovic fiel aus meiner Sicht vollkommen verdient – eine wirklich sehr schöne Aktion. Aber drei Minuten später ein äußerst unglücklicher Gegentreffer zum 1:2 – abermals Luis Gstrein – unser Verteidiger ließ den Ball aufspringen und schon war es passiert. Luis Gstrein hat aber überlegt eingeschossen – starke Vorstellung des Doppeltorschützen der Heimelf. Nach einer Ecke ist uns dann aber doch noch der Ausgleich vor der Pause gelungen – das 2:2 durch Mario Stocker.

Nach Wiederanpfiff abermals eine tolle Möglichkeit für Luis Gstrein von Längenfeld. Dem 3:2 Führungstreffer für uns in der 52. Minute ging ein Stellungsfehler von Längenfeld voraus, Okan Sari hat verwertet. In Folge zwei bis drei Sitzer für meine Mannschaft, eigentlich hätten wir das 4:2 machen müssen, so hieß es aber doch noch zittern bis zum Abpfiff. In Summe aber ein total verdienter Dreier für meine Elf.“

Bester Spieler SV Längenfeld: Luis Gstrein (ST)

Beste Spieler SV Raika Kolsass/Weer: Florian Galoviv (MF) und Okan Sari (ST)

Landeck mit Lucky Punch in der Nachspielzeit gegen Schönwies/Mils

David Lechner, Trainer FG Schönwies/Mils: „Wir beginnen die ersten Minuten ziemlich druckvoll und gehen mit dem ersten Landesliga-Tor von Samuel Höllrigel in der 7. Minute in Führung. Landeck danach verunsichert, leider haben wir es nicht geschafft ein Tor nachzulegen. Landeck konnte durch eine Standardsituation ausgleichen – 1:1 durch Rasim Demir in der 25. Minute. Nach der Halbzeit waren wir bemüht und gewillt die Partie zu gewinnen. Leider schafften wir es nicht, gute Ansätze zu Ende zu spielen. In der Nachspielzeit bekommen wir dann noch den zweiten Gegentreffer durch Daniel Beer. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, die Einwechselung vom Beer machte dann den Unterschied.“