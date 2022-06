Oberperfuss jubelt nach Thriller gegen Thaur über den ersten Meistertitel seit 1977

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:39

In der Landesliga West ist in der vorletzten Runde die Titelentscheidung gefallen. Der SV Weber Beton Oberperfuss holt sich in einer dramatischen Partie gegen den SV Tahur einen 4:3 Erfolg, damit ist Oberperfuss der Titel nicht mehr zu nehmen, da der direkte Vergleich mit Absam zugunsten von Oberperfuss ausfällt. Oberperfuss steigt damit auch in die Tirol Liga auf, wo bereits Kematen Vorfreude auf zwei heiße Derbys bekundet hat. Auf facebook war zu lesen: „Wir gratulieren unseren Freunden vom SV Weber Beton Oberperfuss zum 4:3 Heimsieg über Thaur und dem damit verbundenen Meistertitel und Aufstieg in die HYPO Tirol Liga. Das werden zwei lässige Derbys in der kommenden Saison werden, wir freuen uns schon!“ Ligaportal.at Tirol gratuliert dem SV Oberperfuss ganz herzlich zum Titel.

Drei Treffer von Philipp Andrä für Oberperfuss

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „Die Gäste aus Thaur haben heute alles gegeben – das habe ich ganz besonders lässig gefunden, denn für Thaur stand ja heute nichts mehr am Spiel. Wir haben unser gesamtes Potential heute gebraucht um den Dreier einzufahren, der uns vorzeitig den Titel und den Aufstieg in die Tirol Liga gesichert hat. Wir haben akute Personalsorgen, das geht allerdings eigentlich allen Mannschaften so.

Wir konnten in der 9. Minute vor über 500 Zuschauenr und Fans durch Samir Hofinger in Führung gehen. Aber Thaur hat extrem gut dagegen gehalten, der Ausgleich in der 33. Minute durch Florian Trebo. Wir konnten in der Nachspielzeit durch Philipp Andrä mit 2:1 in Führung gehen, aber Thaur gleicht wieder aus – abermals Florian Trebo und 2:2 zur Pause. In der 58. Minute das 3:2 durch den zweiten Treffer von Philipp Andrä, ganz großes Pech – ein Eigentor in der 67. Minute zum 3:3. Ein Strafstoß - verwandelt von Philipp Andrä in der 82. Minute - hat uns dann doch noch den 4:3 Erfolg gebracht und die drei Punkte, die wir noch für den Titel gebraucht haben.

Gegen unsere direkten Konkurrenten haben wir sehr viele Punkte geholt, aber in anderen Partien Punkte liegen gelassen. Aber jetzt sind wir alle überglücklich über den ersten Titel seit 1977, eine unglaublich lange Zeit und wir haben über die Saison gesehen wirklich sehr gut gespielt. Ein großes Lob an die Mannschaft, die uns alle in Hochstimmung versetzt hat!“

Beste Spieler SV Weber Beton Oberperfuss: Phillip Andrä, Samir Hofinger, Simon Kuprian