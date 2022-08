Innsbruck West und Schönwies/Mils verteidigen weiße Weste in Reutte bzw. Landeck

Details Dienstag, 09. August 2022 16:45

Fünf Mannschaften haben nach der zweiten Runde der Landesliga West noch keinen Punkt abgegeben. Leader Längenfeld, Umhausen, Innsbruck West, Schönwies/Mils und Haiming. SPG Innsbruck West holt ungefährdet ein 3:0 beim SV Schweiger Reutte und auch Fc Schönwies/Mils hat beim SV Landeck keine Probleme mit 3:1 zu gewinnen. In der kommenden Runde gibt es bereits am Freitag, dem 12.8.2022, ab 19:30 Uhr das Duell SV Haiming gegen SV Längenfeld. Zumindest eine Mannschaft wird nach dieser Partie die weiße Weste verlieren.

Klarer Erfolg von Innsbruck West in Reutte

Dr. Gerald Pinzger, Obmann Stv. SV Schweiger Reutte: „Im Spiel gegen die mit zahlreichen Neuzugängen spielende SPG IBK West hatte das junge Reuttener Team keine Chance, verlor das Spiel auch in dieser Höhe zurecht. Der Ausfall des fast gesamten Mittelfeldes - Bader, M. Bosnjak, Caner - konnte nicht kompensiert werden. Bereits nach vier Minuten stand es nach einem Elfmeter für die Gäste 1:0 – Ramo Buljubasic hat verwertet. Kurz darauf erzielten die Gäste nach einem schnellen Konter das 2:0 durch Mario Rimml. In der Folge hatte auch Reutte zwei große Chancen, die leider nicht verwertet wurden. So ging es mit einer verdienten Führung der Gäste in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit gelang es unserer Mannschaft das Spiel etwas besser in den Griff zu bekommen. Die Gäste blieben jedoch über schnelle Konter immer gefährlich. Der dritte Treffer resultierte aus einem Abwehrfehler, Marc Rimml mit Tor Nummer zwei.

Fazit: Verdienter Sieg der Gäste. Der eingeschlagene Weg mit einheimischen Spielern - ohne Bezahlung - braucht Zeit und Geduld. Zusätzlich können die verletzten Stammspieler nur sehr schwer ersetzt werde. Trotzdem kann man mit der Leistung von Reutte - gegen einen an diesem Tag sehr starken Gegner - zufrieden sein!“

Dominanter Auftritt von Schönwies/Mils in Landeck

David Lechner, Trainer FG Schönwies/Mils: „Meine Mannschaft startet sehr engagiert und übernahm das Kommando. Folgerichtig dann das 1:0 durch einen Elfmeter. Daniel Fischnaller wurde nach einem Dribbling an der Toroutlinie von den Beinen geholt und verwandelte den fälligen Elfmeter trocken. Meine Mannschaft blieb am Drücker und konnte nach einer schönen Kombination über mehren Stationen durch Lukas Schnegg in der 14. Minute zum 2:0 einschieben. Ab der 35. Minute gestaltete sich das Spiel ausgeglichener, Landeck konnte durch die erste Aktion den Anschlusstreffer durch Marco Ladner erzielen. Meine Mannschaft ließ dann noch beste Chancen ungenutzt. In Halbzeit zwei ein Spiel auf ein Tor. Wiederum Daniel Fischnaller, er konnte zum 3:1 einschieben. In Folge ein Spiel auf ein Tor, in dem wir eigentlich noch fünf bis sechs Tore hätten machen müssen. Es bleibt aber beim hochverdienten 3:1 Erfolg.“

Beste Spieler FG Schönwies/Mils: Daniel Fischnaller, Lukas Schnegg, David Moser, Elias Grall