Acht Treffer zwischen Matrei und Zirl – Coach des SV Längenfeld nach 2:0 gegen Zams nicht zufrieden

Details Montag, 22. August 2022 00:41

Vater und Sohn – Mario Hörtnagl und Fabian Eller – waren in der vierten Runde der Landesliga West für den SV Matrei im Einsatz und haben getroffen. Sohn Fabio Eller gelang auch das 4:4 für Matrei, Vater Mario Hörtnagl musste leider nach seinem Treffer verletzt ausgewechselt werden. Für Matrei war es das dritte Remis – die Punkteausbeute bescheiden, aber das soll sich in den nächsten Spielen ändern. Der Coach des SV Längenfeld übt nach dem 2:0 gegen den SV Zams Kritik, Längenfeld aber weiter Tabellenführer. Der Schlager zwischen Innsbruck West gegen Umhausen musste wetterbedingt auf den 20. August 2022, Ankick 19:30 Uhr, verschoben werden.

Coach von Längenfeld: „Wir haben Zams bei Laune gehalten!“

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Ganz vorweg festgestellt: Das Gelbe vom Ei war das heute nicht. Wir hatten sehr viel Ballbesitz, Zams hat faktisch über neunzig Minuten verteidigt. Wir haben sehr viele Chancen liegen gelassen, konnten aber trotzdem mit einem 2:0 in die Pause gehen. In der 19. Minute hat Riccardo Holzknecht getroffen, in der 45. Minute Matthäus Ennemoser. Eventuell hat die Mannschaft die Aufgabe zu locker genommen. Ein klarer Erfolg wäre möglich gewesen. So haben wir Zams bei Laune gehalten. Nach dem 1:0 hatte Zams eine tolle Möglichkeit und einen Freistoß an die Innenstange – so weckt man einen Gegner auf!“

Vater und Sohn als Torschützen für Matrei gegen Zirl

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Wir sind erst mit dem Elfer in der 15. Minute ins Spiel gekommen, der Gegner war bis dahin aggressiver und Zirl fand auch zwei Chancen vor. Mario Hörtnagl hat zum 1:0 verwandelt. Nach dem Elfertor setzten wir gleich nach, Fabian Eller - unser erst fünfzehnjähriger Youngster, der sein Startelfdebüt gefeiert hat und im Oktober sechzehn wird, drückte das Leder nach Vorarbeit seines Vaters Mario Hörtnagl ein. Wir kamen immer besser ins Spiel und hatten in der 26. Minute eine 1:1 Situation vor dem gegnerischen Tor, Mario Hörtnagl verletzte sich und musste ausgewechselt werden. Wenn wir 3:0 geführt hätten, äre es sehr schwer für unseren Gegner geworden. Nach einer Unachtsamkeit im Aufbauspiel bekamen wir nach einer Ecke durch ein Eigentor den 1:2-Anschlusstreffer, welcher den Gegner stark machte.

Zirl glich durch Patrick Kapferer in der 67. Minute aus, einen flachen Schuss aus etwa zwanzig Metern konnten wir nicht abwehren. Nach zwei Unachtsamkeiten gerieten wir durch Treffer von Ömer Köken und Erkut Öcal mit 2:4 in Rückstand, verkürzten kurz darauf per Kopfballtor von Marco Gschirr auf 3:4. Ausgleich durch unseren Youngster Eller Fabian in der 87. Minute zum Endstand von 4:4. .

Wir sind zu Hause seit fast einem Jahr ungeschlagen, wir haben eine sehr junge Mannschaft und wollen guten Fußball spielen. Die Punkteausbeute ist leider zu schwach. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg, in den nächsten Spielen voll anzuschreiben, da die Jungs mit Eifer beim Training sind und langsam die Urlaubszeit zu Ende geht!“