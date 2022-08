Remis im Spitzenspiel zwischen Thaur und Innsbruck West

Details Montag, 29. August 2022 15:53

Die SPG Innsbruck West hat in der fünften Runde der Landesliga West kurz vor dem Schlusspfiff den 2:2 Ausgleich beim SV Thaur kassiert. Bereits am kommenden Dienstag, dem 30.8.22, wartet der Nachtrags-Schlager gegen Umhausen auf die SPG. Längenfeld hält die Tabellenspitze ohne Punkteverlust – 1:0 bei der FG Schönwies/Mils.

Thaur hatte die Sitzer, Innsbruck West einen überragenden Goalie!

Sladjan Pejic, Trainer SPG Innsbruck West: „Leider ist unsere letzte Partie abgesagt worden und dadurch gab es jetzt doch eine lange Pause. Die erste Halbzeit war von meiner Mannschaft ganz schlecht, Thaur hat diesen Umstand aber nicht ausgenützt. So stand es zur Pause auch 0:0. Auch in den ersten zwanzig Minuten der zweiten Hälfte war Thaur klar besser. Fünf absolute Sitzer hat Thaur vergeben, wenn ich richtig gezählt habe. Unser Goalie einfach überragend. Die Führung von Thaur aus einem Strafstoß in der 70. Minute durch Roland Micheler - für mich war das kein Strafstoß. Das hat dann aber meine Mannschaft aufgeweckt. Mit einer Traumkombination konnten wir in der 79. Minute durch Ramo Buljubasic ausgleichen. Zwei Minuten später die Führung – Ramo verwertet einen Strafstoß. Das 2:2 in der 87. Minute durch Patrick Braun sollte man nicht bekommen. Insgesamt bin ich mit dem Punkt zufrieden. Thaur hatte super Chancen, wir hatten einen super Goalie!“

Längenfeld verteidigt gegen Schönwies/Mils weiße Weste

Claudio Scheiber erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den goldenen Treffer für den SV Längenfeld auswärts gegen Schönwies/Mils. Damit hat Längenfeld noch keinen Punkt abgegeben. Am 30. August 2022 um 19:30 Uhr wird der Nachtrag zwischen Innsbruck West und Umhausen angepfiffen. Umhausen könnte mit einem Dreier die weiße Weste verteidigen, Innsbruck West die zweite Tabellenposition erobern. Acht Treffer zwischen Absam und Stubai – Stubai gewinnt auswärts 5:3. Zirl gibt mit einem 3:0 in Haiming die rote Laterne an Landeck weiter.