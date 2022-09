Zirl kommt immer besser in Schwung – Remis zwischen Umhausen und Thaur

Details Samstag, 03. September 2022 16:52

Auftakt zur sechsten Runde der Landesliga West. Der SV Umhausen zeigt sich im Spitzenspiel zufrieden mit einem gewonnenen Punkt gegen den SV Thaur. Das 2:2 könnte aber Umhausen den unmittelbaren Kontakt zur Tabellenspitze kosten, falls Längenfeld und Innsbruck West am Samstag gegen Absam bzw. Matrei volle Erfolge gelingen. Im Vordergrund steht aber natürlich die bislang ausgezeichnete Zwischenbilanz des Aufsteigers. Markant nach oben geht es mit dem FC Zirl – die richtungsweisende Partie im Tabellenmittelfeld gegen den SV Zams konnte mit 2:0 gewonnen werden.

Obmann von Zirl: „Mannschaft findet mehr und mehr zusammen!“

Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Der FC Zirl dominierte von Anfang an das Geschehen, scheiterte aber vor allem an den vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit, um in Führung zu gehen. Die einzig richtige Chance des SV Zams in der ersten Halbzeit konnte Torwart Benjamin Mulalic in einer 1:1 Situation klären. Can Alak beschäftigte im Sturm die zwei Innenverteidiger alleine. Die Schiedsrichter lassen meiner Einschätzung nach bei unserem Can Alak eine härtere Gangart zu als bei anderen Spielern.

Auch in Hälfte zwei der FC Zirl tonangebend. Der Führungstreffer in der 58. Minute. Der Ball wurde von hinten heraus gespielt und Kapitän Kapferer chipte den Ball perfekt in den Lauf von Can Alak, der aus achtzehn Metern den herauslaufenden Torwart überhob. In der 65. Minute das vorentscheidende 2:0 durch Ardit Shabani, das war dann auch das Endergebnis noch neunzig Minuten. Drei Eckbälle hintereinander des SV Zams waren die gefährlichsten Aktionen des Gegners, der sonst harmlos war. Erfreulich: unsere Mannschaft findet mehr und mehr zusammen!“

Umhausen mit Punkt gegen Thaur sehr zufrieden

Sieghard Gritsch, Trainer SV Umhausen: „Eine sehr schwere Partie zu Hause gegen Thaur. Wir konnten in der achten Minute durch Andreas Ganglberer in Führung gehen. Dann sind wir aber etwas müde geworden, nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gegangen. Ein verunglückter Rückpass auf unseren Goalie ist der Auslöser des 1:1 in der 29. Minute durch Armin Unterberger. Armin Unterberger gelingt auch der Führungstreffer der Gäste nach einem Gestocher. Zehn Minuten später haben wir dann aber doch noch das 2:2 durch Andreas Spillmann geschafft. Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Eine tolle Bilanz für den Aufsteiger bislang!"