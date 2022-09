Spannendes Duell zwischen Absam und Wipptal – Thriller zwischen Matrei und Umhausen

Details Sonntag, 11. September 2022 01:13

Der SV Matrei zeigt in der siebenten Runde der Landesliga West wieder einmal seine Heimstärke und besiegt das Spitzenteam des SV Umhausen - nach spannendem Spiel - mit 3:2. Umhausen konnte dadurch den Rückstand auf das Topduo Längenfeld und Innsbruck West nicht verkürzen. Denn auch diese beiden Mannschaften lassen Punkte liegen. Längenfeld verliert auswärts gegen Stubai 2:4, Innsbruck West holt in Haiming mit einem 2:2 nur einen Punkt. Der SV Absam setzt sich mit einem 5:2 gegen den FC Wipptal ein wenig vom Tabellenende ab. Allerdings trennen Platz acht und vierzehn nur fünf Punkte.

Starke zweite Halbzeit von Absam gegen Wipptal

Johann Glabonjat, Trainer SV Absam: „Der Führungstreffer in der vierten Minute - durch ein Eigentor von Wipptal - hat uns sicher geholfen. Ein Laufduell, Querpass und eine unglückliche Aktion der Gäste. Wipptal war uns spielerisch absolut ebenbürtig, aber wir haben heute die Tore gemacht. In der 20. Minute eine ganz starke Kombination zwischen Tomislav Tomic und Simon Laimgruber – Simon mit dem 2:0. Das 3:0 besorgt Tomislav Tomic selbst – ein Schupfer ins lange Eck in der 31. Minute. Zwei Minuten später allerdings das 1:3 der Gäste durch Benjamin Barigozzi. So geht es in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann aber ein Chancenübergewicht. Lukas Peer gelingt allerdings zunächst in der 77. Minute das 2:3, wir legen aber zwei Minuten später durch Boris Glavas zum 4:2 nach. Boris macht auch das 5:2 in der Nachspielzeit – ein Schuss ins lange Eck. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Sieg. Man muss ja bedenken, dass viele Topspieler nicht mehr dabei sind und viele junge Kicker in unserer Mannschaft stehen. Der Dreier geht aufgrund der zweiten Halbzeit absolut okay!“

Matrei seit einem Jahr zu Hause ungeschlagen!

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Umhauen begann aggressiv, macht enormen Druck gegen Ball und Gegner und wir konnten in der Anfangsphase nur wenige Akzente setzen. Dann gerieten wir durch eine Unachtsamkeit - nach einer abgerissenen Schussflanke - mit 0:1 in Rückstand. Torschütze für Umhausen war Mathias Gstrein. Marco Gschirr hatte das 1:1 auf seinem linken Fuß, aber es ging mit 0:1 in die Pause.

Wir kamen besser aus der Kabine, machten mehr Druck und glichen durch ein super Kopfballtor von Marco Gschirr - nach Maßflanke von Christian Hörtnagl nach einer Ecke - aus. Allerdings verlieren wir kurz darauf ein wenig den Faden, Matthias Gstrein schoss Umhausen 2:1 in Front. Dann tauchte Umhausen zweimal durch Matthias Gstrein vor unserem Gehäuse auf. Für solche Situationen haben wir unseren Schorsch, der gewaltig reagierte und uns somit im Spiel gehalten hat. Dann gelang uns der Ausgleich, abermals durch ein Kopfballtor von Marco Gschirr, nach Maßflanke von Christian Hörtnagl, wieder nach einer Ecke. Ab diesem Zeitpunkt wollten wir mehr und gingen durch den eingewechselten Mario Hörtnagl per Elfmeter, welchen der eingewechselte Luggi Taxer herausholte, mit 3:2 in Führung. Das reichte dann auch zum Sieg! Der SV Matrei ist seit einem Jahr zu Hause ungeschlagen, die letzte Heimniederlage war am 10.9.2021 gegen Oberperfuss, man verlor mit 0:3! Der Sieg heute war die perfekte Antwort auf die Auswärtsniederlage bei Innsbruck West!“