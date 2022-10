Wipptal schafft mit Sieg in Reutte Anschluss zum Tabellenmittelfeld

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 18:12

Richtungsweisendes Spitzenspiel in der zwölften Runde der Landesliga West. Die SPG Innsbruck West gewinnt gegen Leader SV Längenfeld mit 2:1 und liegt damit nur mehr einen Punkt hinter Längenfeld. Umhausen und Thaur verlieren mit Niederlagen weiter an Boden. Die Entscheidung über den Herbstmeistertitel fällt damit im Fernduell. In der letzten Runde 2022 trifft Längenfeld am 21.10.22 um 19:30 Uhr zu Hause auf Umhausen, die SPG Innsbruck West tritt am 23.10.22 um 16 Uhr auswärts gegen Wipptal an. Der FC Wipptal schafft in der 12. Runde einen 2:1 Erfolg beim SV Reutte.

Starke erste Hälfte von Wipttal in Reutte

Josef Alois Auer, Co-Trainer FC Wipptal: „Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Bereits in der achten Minute brachte uns Daniel Eller nach einem Standard in Führung. Die Partie an und für sich war aber von weiten Bällen geprägt. Ein sehr guter Ball hinter die Verteidigung von Reutte konnte in der 30. Minute Lukas Peer zum 2:0 verwerten. Vor der Pause noch zwei weitere Sitzer von uns, die wir leider nicht verwerten konnten. Mit 2:0 für Wipptal ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte kamen wir nicht mehr so gut in die Partie. In der 64. Minute gelang dem SV Reutte durch Luka Vinciguerra der Anschlusstreffer zum 1:2. Aufgrund der ersten Hälfte aber sicherlich ein verdienter Dreier für unser Team!“

Leader Längenfeld mit Niederlage bei Innsbruck West

Im absoluten Schlagerspiel der zwölften Runde konnte SPG Innsbruck West den SV Längenfeld auswärts mit 2:1 besiegen. Damit ist die SPG bis auf einen Punkt an Längenfeld herangerückt. Die Entscheidung über den Herbstmeistertitel fällt also in der letzten Runde 2022. Umhausen konnte aus der Niederlage von Längenfeld keinen Nutzen ziehen, denn auch Umhausen verliert das Heimspiel gegen Stubai mit 1:2. Auch Thaur verliert an Boden – 1:4-Heimniederlage gegen Absam. Damit haben sich Längenfeld und Innsbruck West knapp vor Ende der Hinrunde doch ein wenig vom restlichen Feld abgesetzt.