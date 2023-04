Die Verfolger von Innsbruck West verlieren: Stubai in Haiming und Längenfeld in Matrei!

Details Montag, 03. April 2023 03:34

Der große Sieger in der 15. Runde der Landesliga West heißt SPG Innsbruck West. Der Tabellenführer gewinnt gegen Reutte klar 6:0. Die Verfolger büßen Punkte ein. Der SV Längenfeld verliert beim SV Matrei mit 1:2 und der FC Stubai unterliegt in Haiming ebenfalls 1:2. Der SV Thaur schiebt sich mit einem 1:0 gegen den FC Wipptal bis auf drei Punkte an die Nummer drei, dem FC Stubai, heran.

Matrei bezwingt Längenfeld!

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Nach der Auswärtsniederlage haben wir die richtige Antwort gegeben, waren sehr gut eingestellt und die Stimmung war vor dem Spiel in der Kabine schon prächtig! Längenfeld wie gewohnt stark, jedoch fanden wir die erste Großchance durch Eller Fabian vor, der Ball ging am Tor vorbei. Danach Längenfeld mit einer Chance, der Ball streifte knapp an die Außenstange an. In Minute fünfzehn ging Längenfeld aus abseitsverdächtiger Position in Führung, nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft drückte Claudio Scheiber den Ball über die Linie. Nach dem Rückstand spielten wir weiter sehr guten Fußball und glichen nach einer Ecke durch unseren Routinier Mario Hörtnagl zum 1:1 aus. Ein wenig später ertönte der Pfiff des Schiris nach einem Foul unseres Innenverteidiger Fabian "Fabs" Knoflach im Strafraum, doch unser Goalie Georg "Schorsch" Griesser parierte den Schuss und hielt unsere Mannschaft somit im Spiel und wir gingen mit einer sehr guten Leistung in die Halbzeitpause!

In der zweiten Halbzeit versuchten wir in den ersten fünfzehn Minuten den Druck der Längenfelder Stand zu halten und kamen über unser schnelles Konterspiel vor das Tor der Längenfelder, doch der Führungstreffer blieb aus. Eine Großchance durch Eller Fabian, aber der "Volleylupfer" ging knapp am Tor vorbei. Zwei Chancen der Längenfelder verfehlten das Tor nur knapp, da hatten wir nach kleinen Unachtsamkeiten Glück. In der Nachspielzeit schloss unser Youngster Fabi eine super Aktion direkt zum Siegtreffer ab und ließ sich von seiner Mannschaft vor heimischer Kulisse feiern. In dieser Situation erkämpfte sich Routinier Christian Hörtnagl den Ball und ferselte diesen zu Robin Holzmann, der den Ball mit einer Berührung in Richtung gegnerischen Tor mitnahm und uneigennützig auf Fabi Eller abspielte! Ein wichtiger Sieg für die Moral und für das Selbstvertrauen vor dem nächsten Match, dem großen Wipptalderby in Steinach gegen den FC Wipptal am Ostermontag. Ein Pauschallob an die Mannschaft, jeder Spieler rackerte und hatte Spaß am Fußballspielen, es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die zum Sieg führte, den Sieg in letzter Minute feierten wir noch ein wenig in der Kantine!"

Auch Stubai verliert – 1:2 in Haiming!

Andreas Hell, SV Haiming: „In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr Ballbesitz, aber nur bis zwanzig Meter vor dem Tor. Stubai ohne Torchance und wir machten im Konter das 1:0 durch Lukas Rohracher. In der zweiten Halbzeit hatten wir drei Topchancen, woraus auch das 2:0 durch Christoph Mössmer in der 54. Minute entstand! Auch der Gegner hatte zwei Torchancen, Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Simon Eberl. Wir gewannen das Spiel verdient durch eine sehr gute, kämpferisch starke Leistung! Hervorzuheben der Neuzugang Sejdo Kolic, der die Abwehr hervorragend organisierte!“

