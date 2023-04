Landesliga Westderby zwischen Landeck und Schönwies/Mils endet 2:2 – im Osten verliert Brixen sensationell klar in Kolsass!

Details Dienstag, 04. April 2023 02:01

Zunächst ein Blick in die Landesliga Ost. Der SV Brixen musste eine sensationelle Niederlage im Ausmaß von 0:3 auswärts gegen den SV Raika Kolsass/Weer hinnehmen. In der Landesliga West verlief das Derby zwischen FG Schönwies/Mils und dem SV Landeck dramatisch. Schönwies lag schon 2:0 voran, Landeck konnte noch auf 2:2 ausgleichen.

Landeck egalisiert 0:2 Rückstand im Derby in Schönwies!

Alexander Kregar, Trainer SV Landeck: „Die ersten 35 Minuten waren ein Abtasten beider Teams ohne gefährliche Torraumszenen. Kurz vor der Halbzeit hatte Schönwies/Mils zwei sehr gute Chancen auf den Führungstreffer, unser Torhüter Daniel Reich war aber an diesem Tag ein sehr starker Rückhalt. Torlos ging es in die Pause. Schönwies/Mils mit dem klar besseren Start in Hälfte zwei. Die Einwechslung von Klingenschmid zeigte sofort Wirkung. Leider mussten wir in dieser Phase zwei Treffer hinnehmen. Tor Nummer eins aus einem Freistoß aus der gegnerischen Hälfte durch einen Schuss aus dem Rückraum von Lorenz Heidegger und Tor Nummer zwei nach einem langen Ball auf Tobias Tilg, der im 1:1-Duell unseren Tormann überlupfte. Mit diesem Gegentor wurden wir jedoch auch offensiv aktiver und hatten bessere Szenen in der Offensive. Durch den Anschlusstreffer aus einem Elfmeter durch Elias Köhle dauerte es quasi bis zur letzten Sekunde, als ein Schuss von Rene Ulsess den 2:2 Endstand besorgte.Für uns moralisch ein sehr wichtiger Punkt, auch mit der Geschichte zum Spieltag durch kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle, 2:0 Rückstand! Schönwies/Mils hätte den Sack vorher zumachen können, meine Mannschaft hatte sich erfreulicherweise aber trotz allem nie aufgegeben und die letzte halbe Stunde den Gegner hinten reingedrückt und somit auch das nötige Quäntchen Glück erzwungen und sich am Ende noch mit einem Punkt belohnt.“

Sensationell klarer Erfolg von Kolsass/Weer gegen Brixen im Osten

Stefan Schmied, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Zunächst war in der ersten Hälfte von beiden Mannschaften nicht viel zu sehen. Mit dem ersten Torschuss in der 42. Minute konnten wir durch Stefan Steinlechner mit 1:0 in Führung gehen. Wir konnten sofort nachlegen – 2:0 drei Minuten später nach einem gewonnenen 1:1 Duell durch Christoph Höflinger. In der zweiten Hälfte haben wir dann für das Spiel nicht viel getan – sind sehr defensiv aufgetreten. In der Nachspielzeit hat dann aber Stefan Steinlechner mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 3:0 besorgt. Die Gäste hatten kaum eine konkrete Möglichkeit auf einen Treffer.“

