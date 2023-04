Haiming unterliegt in Längenfeld und sorgt drei Tage später für die Tirol-Cup-Sensation!

Details Dienstag, 11. April 2023 00:38

Am Karfreitag lief es für den SV Haiming beim SV Längenfeld nicht sonderlich gut. Man hatte in Hälfte eins die Führung am Fuß, aber unterlag dann doch 0:2. In der Tabelle der Landesliga West fiel Haiming auf Platz zehn zurück. Am Ostermontag dann aber die große Cup-Sensation – Haiming eliminiert im Tirol Cup Achtelfinale die SPG Silz/Mötz vor über 1100 Fans mit 3:1!

Haiming hätte sich in Hälfte eins in Längenfeld in Führung schießen können

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Simon Grüner, Fabio Riml, und Luis Gstrein sind alle Nachwuchsspieler aus dem eigenen Verein, die eine Top- Leistung zeigten. Zwei Legionäre schossen Längenfeld zum Sieg. Gutes Spiel auf schwierigen Untergrund. Viel Tempo von zwei starken Mannschaften. Haiming war in den ersten dreißig Minuten einen Tick besser. Danach wurden wir stärker. Spätestens nach Wiederanpfiff übernahmen wir das Kommando und erzielten gleich das 1:0 durch den Ex-Haiminger Bernhard Pöllauer. Das zweite Tor war ein genialer Spielzug über rechts, den Nino Venier vollendete. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg gegen starke Haiminger!“

Andreas Hell, SV Haiming: „Leider konnten wir an die Leistung der Vorwoche nicht anschließen! In der ersten Halbzeit müssten wir eigentlich in Führung gehen durch Chancen von Stigger und Rohracher. In Halbzeit zwei wurden wir gleich mit dem 1:0 für Längenfeld bestraft und dann lief das Spiel an uns vorbei!“

