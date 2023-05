Klarer Erfolg von Zirl gegen Schönwies/Mils

Details Montag, 08. Mai 2023 15:22

Im Mittelfeldduell der 20. Runde der Landesliga West gab es mit dem FC Zirl einen klaren Sieger gegen FG Schönwies/Mils. Zirl und Thaur duellieren sich um Platz fünf, Thaur hat mit einem 3:2 in Landeck auch einen vollen Erfolg eingefahren. Zirl ist bislang die drittbeste Mannschaft der Rückrunde – dreizehn Punkte wie die Nummer zwei Stubai. Umhausen hat im Frühjahr mit Abstand am erfolgreichsten agiert, hat sechs Punkte mehr gesammelt als Längenfeld. Innsbruck West kommt nicht richtig in Schwung – lediglich sieben Punkte, also zehn weniger als Umhausen und nur auf Tabellenplatz zehn der Rückrunde zu finden.

Die Mannschaft wächst mehr und mehr zusammen!

Mag. phil. Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Unserer Jungs vom FC Zirl dominierten von der ersten Minute an und der Treffer der Gäste in der 11. Minute durch Marco Klingemschmid war dann der Startschuss für ein klar von uns dominiertes Spiel. Nach dem Anstoß ein weiter Pass auf Marcel Maier, der seinem Gegenspieler davon lief und einnetzte. Dass der zweite Treffer gleich wenige Sekunden nach unserem ersten Treffer passierte – also binnen einer Minute - ist schon außergewöhnlich. Klare Überlegenheit unseres Teams, Zirl geht mit einer 2:1-Führung in die Pause.

So wie in der ersten Halbzeit ging auch in Hälfte zwei keine Gefahr vom Gegner aus und wir konnten unser Spiel durchziehen. Ömer Köken mit dem 4:1 und ein Eigentor der Gäste führen am Ende zu einem 5:1 Erfolg.

Die Mannschaft wächst mehr uns mehr zusammen und wir sind auch schon fast wieder startklar für die nächste Saison!“

