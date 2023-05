Innsbruck West meldet sich mit Kantersieg gegen Schönwies zurück – Haiming unterliegt in Thaur

Details Samstag, 20. Mai 2023 02:14

Unglaublich spannender Fight in der Landesliga West um Titel und Aufstieg. Die SPG Innsbruck West holt gegen FG Schönwies/Mils mit 5:0 einen souveränen Dreier, Umhausen kommt zum Auftakt der 22. Runde zu Hause gegen Zams über ein 2:2 nicht hinaus. Noch schlimmer ergeht es dem FC Stubai in Zirl – eine 0:2-Niederlage kostet viel Boden. Längenfeld spielt am 21. Mai 2023 ab 17 Uhr auswärts gegen Wipptal und könnte die Tabellenführung übernehmen. Es bleibt aber zwischen den Top-4 Umhausen, Innsbruck West, Längenfeld und Stubai extrem eng. In einem Mittelfeldduell konnte sich Thaur gegen Haiming mit 3:1 durchsetzen.

Doppelpack von Ramo Buljubasic und Felix Pohl für Innsbruck West gegen Schönwies/Mils

Sladjan Pejic, Trainer SPG Innsbruck West: „Wir haben ein wirklich souveränes Heimspiel abgeliefert. Toller Fußball, schöne Kombinationen und wunderschöne Tore. Eine ganz klare Sache für uns. Lukas Gruber mit dem 1:0 in der dritten Minute, das 2:0 in der 18. Minute durch Felix Pohl. 3:0 in der 54. Minute durch Ramo Buljubasic, er macht auch das 4:0 in der 63. Minute und auch Felix Pohl gelingt ein zweiter Treffer in der 81. Minute. Bei diesem 5:0 hatten wir heute eine gute Körpersprache, die erforderliche Leichtigkeit, um einen Sieg einzufahren. Zu Beginn hatten die Gäste Möglichkeiten, aber nach dreißig Minuten lief das Spiel klar in unsere Richtung! In den letzten Spielen sind wir oft an uns selbst gescheitert.“

Haiming verschläft die ersten Minuten in Thaur!

Andreas Hell, SV Haiming: „Die ersten zehn Minuten haben wir komplett verschlafen! In der 2. Minute das 1:0 für Thaur durch Martin Nagl, kurz darauf das 2:0 durch Armin Unterbeger. Dann eine taktische Umstellung auf Dreierkette und wir waren besser im Spiel, bekamen aber in der 40. Minute das 3:0 durch einen Konter, den Matteo Wöber abschließen konnte! In der zweiten Halbzeit dominierten wir das Spiel und konnten das 3:1 durch Christoph Mössmer in der 68. Minute machen! Wir hatten aber auch Glück, dass wir im Konter nicht das 4:1 bekamen und auf unserer Seite konnten wir drei Hochkaräter nicht im Tor von Thaur unterbringen! So setzte es eine verdiente Niederlage!“

