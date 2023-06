Innsbruck West mit Dreier in letzter Sekunde in Absam – Zams und Thaur teilen Punkte

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:58

Die Top-4 der Landesliga West haben in der 23. Runde nichts anbrennen lassen. Volle Erfolge für Leader Längenfeld (2:0 gegen Zirl), Umhausen (3:0 auswärts gegen Schönwies/Mils), Innsbruck West (3:2 in letzter Sekunde in Absam) und Stubai (2:1 gegen Reutte). Damit trennen weiterhin drei Punkte die Top-4 – die englische Woche ist nun angesagt. Richtungsweisend das Duell am Mittwoch, dem 7. Juni 2023, zwischen Innsbruck West und Stubai. Der SV Thaur führte in Zams bereits 2:0, am Ende hieß es 2:2.

Coach von Zams: „Mit mehr Entschlossenheit und Konsequenz wäre Dreier gegen Thaur möglich gewesen!“

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Wir hatten das Spiel von Beginn an unter Kontrolle und hatten auch die beste Torchance, als unser Fabian Wiesmann alleine auf den Tormann zulief und etwas überhastet verschoss.

Die Spielanlage der Thaurer war eigentlich immer die gleiche. Hohe Bälle auf die Nummer vierzehn und der köpfelte die Bälle einfach weiter. Spielerisch war es schon ein Klassenunterschied, aber durch den einzigen schönen Spielzug der Thaurer gingen sie durch Florian Trebo in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Auch nach diesem Führungstreffer waren wir die eindeutig bessere Mannschaft, konnten daraus aber kein Kapital schlagen, da wir die letzte Konsequenz vermissen ließen und auch zu fehlerhaft im letzten Drittel waren.

Nach der Pause verlief das Spiel wieder wie auf einer schiefen Ebene und wieder konnten wir uns nicht selbst belohnen. Nach einer Unachtsamkeit und einem Fehler unserer Defensive erzielten die Thaurer durch Patrick Braun das 2:0, was wie ein Weckruf für meine Mannschaft war und wir noch einmal unser Herz in die Hand nahmen. Angriffswelle um Angriffswelle wurde gestartet und spielerisch und läuferisch hatten die Thaurer uns nichts mehr entgegenzusetzen. Nach dem Anschlusstreffer durch Rene Mark in der 65. Minute kamen die Thaurer nicht mehr aus ihrer Hälfte raus und so konnten wir durch einen verwandelten Elfer von Dominik Schweisgut in der 83. Minute den mehr als verdienten Ausgleich erzielen. Wir hatten dann noch die eine oder andere Chance auf den durchaus verdienten Siegtreffer, aber schlussendlich mussten wir uns mit dem Remis zufriedengeben.

Alles in allem ein absolut verdienter Punkt, aber mit mehr Entschlossenheit und und Konsequenz wären heute leicht drei Punkte möglich gewesen!“

Kurioser Spielverlauf zwischen Absam und Innsbruck West

Sladjan Pejic, Trainer SPG Innsbruck West: „Das ganze Spiel war heute ein einziges auf und ab. Wir sind zweimal in Rückstand geraten, konnten dann aber doch in der Nachspielzeit den Dreier fixieren. Phasenweise haben wir durchaus gut gespielt, gute Möglichkeiten zu Beginn konnten wir nicht verwerten. In Führung ging aber Absam in der 42. Minute durch Simon Laimgruber – ein unglücklicher Gegentreffer. So ging es in die Pause. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff ist uns durch Felix Pohl das 1:1 gelungen. Dann haben wir um den zweiten Gegentreffer gebettelt und ihn auch in der 79. Minute durch Gabriel Geljic bekommen. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff das 2:2 durch Ramo Buljubasic, Absam hatte durchaus auch die Chance auf den Lucky Punch. Gelungen ist er uns in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Namakan Coulibaly. Moral und Einstellung hat gepasst heute und ein bisschen Glück gehört dazu, um im Fußball zu gewinnen!“

