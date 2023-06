Leader Längenfeld bezwingt Zirl und Haiming holt gegen Matrei Dreier!

Details Dienstag, 06. Juni 2023 02:52

Im Mittelfeldduell der 23. Runde der Landesliga West konnte sich der SV Haiming gegen den SV Matrei klar mit 3:0 durchsetzen. Leader SV Längenfeld hatte mit dem FC Zirl eine harte Nuss zu knacken, gewinnt am Ende aber mit 2:0. Damit führt Längenfeld die Tabelle weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung auf Umhausen und Innsbruck West an, einen weiteren Punkt zurück Stubai.

Zirl fordert Leader Längenfeld voll

Markus Mengin, Co-Trainer FC Zirl: „Eine ausgeglichene Partie in der ersten Hälfte. Leichtes Chancenplus für Längenfeld am Anfang und bis Mitte der ersten Halbzeit. Zirl konnte dann vor der Halbzeitpause noch eine Großchance verbuchen. Halbzeitstand 0:0. Beide Mannschaften haben versucht, Fußball zu spielen. Der Ball zirkulierte auf beiden Seiten. Längenfeld etwas gefährlicher vor dem Tor. Frühes 1:0 für Längenfeld in der zweiten Hälfte nach einer Einzelaktion auf der linken Seite durch Luis Gstrein. Zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel unserer Mannschaft. Trotzdem hat die Mannschaft bis zum Schluss weitergekämpft. In der 90. Minute dann das 2:0 durch einen Abstauber von Nino Venier.

Eine durch verletzungsbedingte Ausfälle und Rotsperre leicht dezimierte Mannschaft von Zirl hat sich von Anfang an super verkauft. In der Startelf wieder ein Nachwuchsspieler der U18. In der zweiten Spielhälfte dann zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel, dadurch kamen dann noch zwei weitere Nachwuchsspieler ins Spiel. Einer davon Jahrgang 2007. Moritz konnte sich bei seinem Debüt aber gut verkaufen. Spielerisch waren wir im Gegensatz zum Tabellenführer die bessere Mannschaft. Leider ist uns aber kein Tor gelungen. Auch mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung waren wir nicht wirklich einverstanden. Jetzt geht es aber wieder zurück nach Hause, wo zwei Heimspiele auf dem Plan stehen!“

Haiming besiegt Matrei mit 3:0

Andreas Hell, SV Haiming: „Klarer Sieg unserer Mannschaft! Es hätte mindestens 4:0 oder 5:0 nach der ersten Halbzeit stehen müssen, bei nur einer Möglichkeit des Gegners! Und nach der Roten Karte für Matrei nach Torraub in der 40. Minute war es in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor! Eine geschlossene hervorragende Leistung! Die Torschützen waren Fabio Herz, Daniel Unterlechner und Sandro Markovic!“

