Längenfeld besiegt Innsbruck West und holt sich Titel – Zams mit starker Vorstellung gegen Haiming

Details Sonntag, 11. Juni 2023 01:36

In der 25. Runde der Landesliga West musste die SPG Innsbruck West die Aufstiegsträume begraben. Eine 0:2-Niederlage in Längenfeld gegen eine sehr dominante Heimelf, die sich damit auch zum Meister krönte. Der FC Stubai lässt Umhausen im zweiten Spitzenspiel keine Chance und gewinnt mit 6:0. Damit setzt sich Stubai auf Platz zwei, drei Punkte hinter Längenfeld, Längenfeld hat aber das direkte Duell (2:4 bzw. 3:0) knapp gewonnen. Damit ist Längenfeld der Titel nicht mehr zu nehmen. In der letzten Runde wird noch entschieden wer als Vizemeister aufsteigen kann. Stubai hat zwei Punkte Vorsprung auf Umhausen und spielt am 16. Juni 2023 in Thaur, während Umhausen den Meister Längenfeld empfängt. Der SV Luzian Bouvier Zams zeigt beim 4:1 gegen den SV Haiming eine abermals sehr starke Vorstellung. Am 11. Juni 2023 noch heiße Duelle um der Abstiegsrelegation zu entgehen. Der Tabellenletzte Reutte spielt um 17 Uhr auswärts gegen Wippetal, Landeck tritt um 14:30 Uhr in Zirl an. Reutte fehlt ein Punkt auf Landeck und fünf Zähler auf Wipptal.

Zams mit toller Vorstellung gegen Haiming

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Wie schon im Spiel gegen Matrei war die heutige Leistung des Teams speziell in der ersten Hälfte einfach sensationell. Wir haben den Haimingern keine Sekunde Zeit gegeben sich zu entfalten und haben mit unglaublichem Einsatz, spielerischer Überzeugung und Laufbereitschaft die Haiminger buchstäblich an die Wand gespielt. Sehenswerte Kombinationen und wunderschön heraus gespielte Tore haben alle in der Grissemann Arena staunen lassen. Die Tore durch Sandro Melmer (2) und Dominik Schweisgut waren das Ergebnis und so gingen wir mit einer 3:0-Führung in die Pause.

Das hohe Tempo war zu Beginn der zweiten Hälfte nicht mehr zu halten und so ließen wir dem Gegner für etwa fünfzehn Minuten etwas mehr Spielanteile, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. Nach etwa sechzig Minuten erhöhten wir wieder das Tempo und überzeugten durch spielerische und kämpferische Tugenden und erzielten durch Adrian Siegele das absolut verdiente 4:0. Auch nach diesem Tor hörten wir nicht auf sehenswerten Fußball zu spielen und hätten durchaus noch den einen oder anderen Treffer erzielen können. Quasi mit dem Schlusspfiff gelang den Haimingern noch durch einen abgefälschten Schuss das 4:1 durch Adrian Siegele. Das sich meine Spieler über diesen Gegentreffer ärgerten, zeigt mir, mit wie viel Ehrgeiz die Jungs bei der Sache sind.

Eine Anmerkung zum Schluss ist mir noch ganz wichtig. Das Schiedsrichterteam war sensationell und agierte mit sehr viel Fingerspitzengefühl und leitete das Spiel extrem souverän!“

Dominanter Auftritt von Längenfeld im Spitzenspiel gegen Innsbruck West

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Ich kann zu diesem Spiel nur sagen: Souveränität pur! Wir haben das Spiel jederzeit kontrolliert und dominiert, es war ganz sicher beste Auftritt in der laufenden Saison. Die Führung in der 27. Minute – David Ennemoser hat den Ball in den Kasten der Gäste gespitzelt. Das 2:0 noch vor der Pause – ein Schuss von Riccardo Scheiber aus etwa dreißig Metern der abgefälscht wurde. Das war ein beruhigender Vorsprung, offensiv kam von den Gästen kaum etwa. So war die Hälfte zwei angenehm zu absolvieren, ein sicherer und absolut verdienter Dreier!“

