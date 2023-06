Markus Mengin und Alexander Kregar analysieren Zirl gegen Landeck – Matrei unterliegt Schönwies/Mils

Details Dienstag, 13. Juni 2023 01:49

In der vorletzten Runde der Landesliga West konnte sich der SV Landeck mit einem 4:1 Erfolg beim FC Zirl vor der Abstiegsrelegation retten. Es trifft nun den SV Reutte, der beim FC Wipptal mit 0:3 verloren hat. Schönwies/Mils konnte mit einem 2:0 gegen den SV Matrei den einstelligen Tabellenplatz fixieren.

Landeck holt die drei Punkte zum Klassenerhalt in Zirl

Markus Mengin, Co-Trainer FC Zirl: „Die einzige Heimniederlage im Frühjahr setzte es heute im letzten Heimspiel der Saison. Ein 1:4 gegen den SV Landeck. Die Ausgangslage war klar verteilt. Landeck brauchte die drei Punkte für den Verbleib in der Landesliga West. Zirl wollte die weiße Weste zu Hause natürlich behalten. Die Heimmannschaft, weiterhin verletzungsgebeutelt, spielte heute mit sechs (!) Nachwuchsspielern, zwei davon erst fünfzehn Jahre alt. Es war heute auch so, dass Landeck auch ihre Chancen nutzten und unsere Mannschaft wiederum die ihrigen liegen ließ. Bis auf einen schönen Freistoß von Ömer Köken zum zwischenzeitlichen 1:2 war heute leider nichts zu holen. Die Luft ist dann auch schon ein wenig raus. Am kommenden Freitag geht es dann noch auswärts gegen den SV Reutte. Dort möchte unsere Mannschaft den sechsten Tabellenplatz absichern. Eventuell ist bei einem Sieg sogar Platz fünf drinnen. Aber alles in allem können wir mit der Saison mehr als zufrieden sein!“

Alexander Kregar, Trainer SV Landeck: „Wir starteten eigentlich ideal in die Partie und erzielten bereits in der 8. Minute durch eine sehenswerte Aktion von Elias Köhle die frühe Führung. Leider gab uns dieser Treffer nicht die notwendige Ruhe bzw. Selbstvertrauen. Zirl vergab kurz darauf eine tausendprozentige Chance und so plätscherte das Spiel etwas dahin. Kurz vor der Halbzeit (40. Minute) konnte Markl Fabian einen Schuss von der Strafraumgrenze, den wahrscheinlich Köhle Elias noch leicht, aber entscheidend abfälschte, im langen Eck unterbringen. Etwas ärgerlich war der direkte Anschlusstreffer von Zirl, wobei wir bei Ballbesitz leichtfertig den Ball verloren haben und nach dem daraus resultierenden Freistoß das 1:2 hinnehmen mussten. Wichtig war, dass wir mit Halbzeitpfiff per Elfmeter durch Markl Fabian auf 1:3 stellen konnten.In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel dahin mit ein bis zwei guten Torchancen auf beiden Seiten und der eingewechselte Wachter Johannes machte in der 81. Minute per Kopf das 1:4 und die Partie war somit entschieden.Am Ende war es bei Weitem nicht unser bestes Spiel, trotzdem war der Sieg absolut verdient und in der zweiten Hälfte auch nicht mehr gefährdet. Durch die Niederlage von Reutte haben wir unser Ziel erreichen können und spielen auch nächstes Jahr in der Landesliga. Es freut mich vor allem für die Jungs und den Verein rund um Obmann Niederbacher Mathias, da wir aufgrund einiger Faktoren das Ruder gemeinsam etwas herumreißen konnten. Die Jungs haben sich das aufgrund vieler Faktoren absolut verdient. Somit können wir am kommenden Freitag im Derby gegen starke Zammer erstmals ohne wirklichen Druck spielen, wollen aber natürlich alles dran setzen, um den Saisonabschluss positiv zu gestalten!“

Matrei verliert stark ersatzgeschwächt bei Schönwies/Mils

Farid Lener, Trainer SV Matrei: „Wir reisten am Vatertag extrem ersatzgeschwächt nach Schönwies zur Vormittagsmatinee an. Uns fehlten insgesamt acht Kaderspieler (zwei Gesperrte, ein Erkrankter, zwei Verletzte, zwei Urlauber, ein Championsleaguefinalist). Mit unserem Ersatztormann als Feldspieler war es nach intensiven Telefonaten in Matrei von vornherein schwierig, eine ligataugliche Mannschaft aufs Spiel zu schicken, vor allem weil Routinier Christian Hörtnagl verletzt einlief und mit Auer Christian ein frühpensionierter Spieler reaktiviert wurde, der seine Sache super vollbracht hat. Außerdem feierte der sechzehnjährige Glatzl Benjamin sein Teamdebüt in der Ersten!

Allen Kritikern zum Trotz zeigten wir von Anfang an eine taktisch gute Leistung, ließen nur wenig zu, in Halbzeit eins waren Fischnaller und Co. wenn überhaupt nur aus der Distanz gefährlich. Bei hohen Temperaturen hatte Hörtnagl Chri nach hervorragendem Zuspiel durch Eller Fabian das 1:0 am Fuß - warum er hier versuchte zu schießen, war auch seinem mitgereisten gesperrten Bruder Mario schier ein Rätsel! Mit einem 0:0 gingen wir in die Pause!

In Halbzeit zwei bekamen wir durch eine Unachtsamkeit in der Vorwärtsbewegung durch einen Schuss aus etwa zwanzig Metern das 1:0, doch wir steckten nicht auf und kamen nach einer Ecke zu einer Chance durch Chri Hörtnagl. Er täuschte sensationell an und leider konnte der Nachschuss durch Glatztl Benni abgeblockt werden. Das hätte insgesamt das 1:1 werden müssen!

Schönwies wurde aus Kontern gefährlicher und konnte nach vermeintlichem Foulspiel das zweite Tor erzielen! Das Foul wird in der 2. Klasse gepfiffen, das sah auch der eine oder andere heimische Zaungast so jedoch nicht der Schiedsrichter und zückte für mich die Gelbe Karte wegen anscheinender Kritik. Das war eine Gelbe für die Mannschaftskasse, die ich nicht mitbekommen hatte, der Schiedsrichter zeigte sie mir hinterrücks! Leider fanden zwei bis drei Anläufe und super gespielte Angriffe durch Simon Übergänger, da sich der eingewechselte Schorsch Grießer einmal zu schnell in den 16er bewegte und einen Stanglpass nicht verwerten konnte, keinen Niederschlag auf der Anzeigetafel! Alles in allem eine bittere Niederlage, äußerst positiv war die Moral aller Spieler, die bis zuletzt alles gegeben hatten! Jetzt bleibt nur noch das letzte Spiel zu Hause, um die 30 Punkte Marke zu knacken, das wär ein super Abschluss! Mit Absam kommt ein Gegner in Reichweite, mit einem Sieg könnte man Absam hinter sich lassen!“

