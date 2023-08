Zirl eröffnet Saison mit Kantersieg gegen den SV Innsbruck

Details Montag, 14. August 2023 23:47

Eine richtige Torlawine haben die KM1 und KM2 des FC Zirl zum Auftakt der Saison 2023/24 ins Rollen gebracht. Die erste Kampfmannschaft gewann gegen den SV Innsbruck in der Landesliga West mit 5:0 und setzt sich auf Platz zwei der Tabelle. Nur Schönwies/Mils konnte mit einem 6:0 gegen den SV Thaur dieses Ergebnis noch toppen.

KM1 gewinnt 5:0 – KM2 gewinnt 7:0 – Zirl im Torrausch!

Die neue 1b-Kampfmannschaft des FC Raiffeisen Zirl hat bei ihrem Auftaktspiel in der frisch umbenannte Karl Group Arena Zirl eine beeindruckende Leistung gezeigt. Gegen die 1b-Mannschaft aus Umhausen setzten sich die jungen Wilden mit einem überzeugenden 7:0 durch.

Die Karl Group, ein angesehenes Zirler Unternehmen, das sich der Unterstützung des lokalen Vereins verschrieben hat, zeigt sich stolz über die Zusammenarbeit mit dem FC Raiffeisen Zirl und insbesondere über die Förderung junger Talente. Karl Schaber und Benjamin Benedikt, die Geschäftsführer der Karl Group GmbH, unterstrichen die Bedeutung dieser Partnerschaft: "Wir sind stolz darauf, als Zirler Unternehmen die jungen Spieler zu unterstützen. Der Sieg im Auftaktspiel ist für uns alle eine sensationelle Bestätigung."

Zurück zum Sportlichen: Die Leistungsträger des Spiels der KM2 von Zirl waren zweifelsohne die Eigenbauspieler Alexander Rainer und Jakob Danzl, die jeweils mit zwei Toren brillierten, sowie Torwart Kleinlerchner, der einen Elfmeter beim Stand von 2:0 hielt. Trainer Gerhard Gstettner betont den Zirler Weg: „Die jungen Zirler aus der 1b werden in ein bis zwei Jahren die erste Kampfmannschaft bilden."

Im anschließenden Kampfmannschaftsspiel gegen den SV Innsbruck kamen dann Danzl und Altenweisl gleich noch einmal zum Einsatz. Die erste Kampfmannschaft setzte das Schützenfest anschließend fort und gewann 5:0 gegen den Absteiger aus der Tiroler Liga SVI. Zum Mann des Tages wurde Ömer Köken gewählt, der mit drei Treffen maßgeblich am Sieg beteiligt war.

Der FC Raiffeisen Zirl lädt die Fans herzlich dazu ein, die nächste Begegnung in der Karl Group Arena zu verfolgen. Das nächste Heimspiel steht am 26. August auf dem Spielplan. Die eindrucksvolle Leistung der jungen Spieler und ihre vielversprechende Zukunft wecken Spannung und Vorfreude auf die kommenden Spiele des FC Raiffeisen Zirl in der Karl Group Arena!

