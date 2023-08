Haiming holt auch gegen Stubai drei Punkte!

Details Dienstag, 22. August 2023 02:21

Nach zwei gespielten Runden der Landesliga West 2023/24 ist noch ein Quartett ohne Punkteverlust. Der SV Haiming gehört nach einem 3:1 gegen den FC Stubai dazu, konnte aber bei diesem Dreier nicht überzeugen. Definitiv steigern muss sich auch Stubai, analysiert Trainer Milan Obradovic.

Coach von Stubai: „Ein Kick den Temperaturen entsprechend!“

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Ein bitterer Nachmittag aus Stubaier Sicht. Wir spielten gegen erwartet tief stehende und destruktive Haiminger. Hervorheben muss man aber den Kapitän der Haiminger Fabio Herz, ein wirklich starker Fußballer, der im Alleingang das 1:0 macht. Diesem Treffer vorausgehend allerdings ein aus meiner Sicht klares Foul am 30iger des Gegners an unserem Spieler. Generell eine sehr schwache Spielleitung der sonst erfahrenen Schiedsrichterin, die Haiminger spielten es sehr "erwachsen"!

Sie schafften es, unser Spiel mit ständigen taktischen Fouls zu unterbinden und selbst dauernd in Rudelbildungen den Spielfluss zu stören und die Spielleiterin zu beeinflussen. In Summe zählte man 40:5 Fouls am Ende des Spiels, bei zwei Gelben Karten für Haiming und fünf für uns. 2:0 für Haiming durch Anton Götsch in der 35. Minute. Aus den Standards konnten wir nicht Kapital schlagen, mehr wie drei Halbchancen hatten wir in der ersten Halbzeit nicht. Die konkreteste, als ein Stanglpass in der 45. Minute von der Linie gekratzt wird.

In der zweiten Halbzeit haben wir dann sauberer und mit mehr Tempo gespielt, einige gute Chancen herausgespielt, jedoch einen Elfmeter verschossen. Deswegen haben wir uns auch keinen Sieg verdient. Wir können zwar noch zwei Minuten vor Schluss durch Benjamin Selmanovic auf 1:2 verkürzen, aber ein Strafstoß verwandelt durch Marcel Herz sorgt für den 3:1-Sieg von Haiming. Alles in allem ein schwaches Spiel mit wenig Tempo und keiner einzigen Aktion mit mehr als drei Passstationen. Ein etwas besserer Schwimmbadkick, den Temperaturen entsprechend. Gratulation an Haiming zum Sieg, wir müssen uns definitiv steigern!“

