Auswärtserfolg von Haiming in Rum – Topleistung von Zams gegen Tabellenführer Schönwies/Mils

Details Samstag, 26. August 2023 15:13

Zumindest für 24 Stunden hat der SV Haiming in der Landesliga West die Tabellenführung übernommen. Haiming gewinnt beim starken Aufsteiger SK Auto Kluckner Rum das Spitzenspiel der dritten Runde mit 2:0. Die ersten drei Punkte sichert sich der SV Luzian Bouvier Zams mit einer ausgezeichneten Vorstellung beim FG Schönwies/Mils. Mit dieser 0:2 Niederlage musste Schönwies die weiße Weste ausziehen.

Markus Seelaus und Andreas Hell analysieren SK Rum gegen SV Haiming

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Leider mussten wir kurz vor Spielbeginn noch eine verletzungsbedingte Änderung vornehmen! Dies führte in den ersten Minuten zu einigen Abstimmungsproblemen im Zentrum, Haiming wusste dies zu nutzen und hatte gleich in der Anfangsphase eine tolle Möglichkeit. Nach etwa zehn Minuten fanden wir besser ins Spiel und hatten eine riesige Dreifachchance, die leider leichtfertig vergeben wurde. Auch vor dem Konter zum 0:1 hatten wir eine 2:1 Situation, die wir nicht ordentlich fertig spielten!

Nach der Halbzeitpause kam es in der 49 Minute leider zu einer bitteren Situation an der Mittellinie, Manuel Janisch stellte sich in den Laufweg des Gegners und der Schiedsrichter entschied auf klare Verhinderung einer Torchance und zog die Rote Karte! Kann man geben, muss man aber nicht. Dass es in Unterzahl schwierig wird, war klar und trotzdem versuchten wir den Ausgleich zu erzielen, aber leider kam es wie es kommen musste und Haiming konnte durch einen wunderschönen Treffer die Führung ausbauen. Im Grunde genommen ein verdienter Sieg für Haiming und eine lehrreiche Erfahrung für uns. Wir freuen uns schon auf das nächste Topspiel am kommenden Freitag gegen Götzens!“

Andreas Hell, SV Haiming: „Wieder ein hervorragendes Spiel unserer Mannschaft! Wir haben gleich das Spiel von Beginn an dominiert, hatten dann Glück, nicht in Rückstand zu geraten in Minute fünfzehn. Das war auch die einzige Chance des Gegners. In Halbzeit eins die verdiente Führung durch Wallisch in der 34. Minute, die herrlich herausgespielt wurde. Weitere gute Möglichkeiten wurden vergeben. In Halbzeit zwei die Rote Karte aufseiten der Rumer durch eine Notbremse an Fabio Herz - diese änderte das Spiel grundsätzlich. Der Gegner wurde offensiver, ohne dabei richtig gefährlich zu werden. Wir vergaben im Konter einige Top-Torchancen (Stange und durch Pech im Abschluss), bis schließlich der eingewechselte Marcel Herz wie beim letzten Spiel das vorentscheidende Tor zum Sieg schoss! Gratulation an Mannschaft und Trainer, die unser Team immer trotz mehrerer Umstellungen taktisch hervorragend auf den Gegner einstellen! So kann es weitergehen!“

Topleistung von Zams am Sportplatz Mils-Au

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Wir starteten fulminant und gingen nach einer sehenswerten Aktion durch Fabian Thurner mit 1:0 in Führung. Wir hatten das Spiel 100% im Griff und waren über unsere Außenspieler sehr dominant. Nach zwölf Minuten zeigte unser Swayze (Dominik Schweisgut) seine ganze Klasse und hämmerte den Ball unter die Latte. Danach hätten wir die Führung ausbauen können, verfehlten aber knapp das Tor. Von Seiten der Schönwieser kam relativ wenig Gefahr auf unser Tor, trotzdem hieß es immer 100% im Spiel zu bleiben, denn bei den hohen Anspielversuchen auf die Schönwieser Stürmer hätte immer etwas passieren können. Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft, die auch in Hälfte zwei nicht viel zuließ und eigentlich noch das eine oder andere Tor nachlegen hätte können. Das war eine absolute Topleistung!“

