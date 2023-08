Zirl gewinnt auch die dritte Partie der Meisterschaft gegen Innsbruck West

Details Montag, 28. August 2023 23:17

Der FC Raiffeisen Zirl und der SV Haiming sind die beiden Mannschaften, die auch nach drei Runden der Landesliga West noch keinen Punkt abgegeben haben. Haiming überzeugt beim 2:0 in Rum und Zirl hat beim 3:1 gegen die SPG Innsbruck West kaum Probleme, steckt auch einen 0:1 Rückstand per Eigentor weg.

Moritz Sauerwein: „ Ich spiele beim FC Raiffeisen Zirl wie ausgewechselt!“

Mag. phil. Gerhard Gstettner, Obmann FC Raiffeisen Zirl: „Die Partie wurde von Anfang an vom FC Raiffeisen Zirl dominiert und die 150 Zuschauer, die trotz Regen in die Karl Group Arena gekommen sind, waren begeistert. Es war alles bereit für ein Fußballfest, das die U14 und die 1b bereits mit einem Sieg begonnen haben. Doch ein unglückliches Eigentor von Patrick "Kapfi" Kapferer brachte die Gegner unerwartet in der 18. Minute in Führung. Es dauerte dann bis kurz vor der Pause, als Abidin Olmez einen Eckball-Abpraller verwertete. In der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr viel von der SPG zu merken. Das 2:1 in der 52. Spielminute durch Moritz Sauerwein war dann die Erlösung. Sein Kommentar: "Ich spiele beim FC Raiffeisen Zirl wie ausgewechselt und ich kann der Mannschaft mit meinen Toren enorm weiter helfen!". Den Schlusspunkt der regnerischen Partie setzte dann wieder einmal unsere Nummer sieben, Omer Köken trifft mit einem herrlichen Freistoß ins Kreuzeck!“

