Landeck setzt sich mit Sieg in Götzens auf Platz drei – Thaur macht nach 0:3 in Zams Partie noch spannend!

Details Sonntag, 17. September 2023 14:17

Der SV Götzens muss in der sechsten Runde der Landesliga West die erste Niederlage einstecken. Ein etwas glücklicher 2:0 Erfolg des SV Landeck in Götzens bringt Landeck auf Platz drei der Tabelle und lässt Götzens auf Platz vier zurückfallen. Stubai neu auf Platz zwei nach einem 6:1 bei Innsbruck West und ganz oben lässt Zirl nichts anbrennen – 4:1 in Rum. Für den SV Luzian Bouvier Zams schaut nach einem 3:0 gegen den SV Thaur schon alles ganz klar aus, aber Thaur zeigt tolle Moral, unterliegt am Ende aber doch 3:4.

Nach 3:0 wurde es für Zams gegen Thaur noch knapp!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen von uns, aber wir mussten höllisch aufpassen, da der SV Thaur jederzeit gefährlich vor unserem Tor auftauchen konnte. Nach etwa zehn Minuten nahmen wir das Heft in die Hand und erspielten uns eine Überlegenheit. Durch eine schöne Aktion gingen wir durch Sandro Melmer verdient mit 1:0 in Führung. Danach kontrollierten wir den Gegner und ließen auch unsere spielerische Klasse aufblitzen. Dem 2:0 durch Sandro Melmer folgte der schönste Spielzug zum 3:0, den Mathias Lenz erzielte. Durch eine Unkonzentriertheit gelang den Gästen kurz vor der Pause durch Armin Unterberger das 1:3.

Nach der Pause war es dann Fabian Thurner, der einen Abwehrfehler der Gäste ausnutzen konnte und zum 4:1 traf. Danach hätten wir eigentlich einen glasklaren Elfer erhalten müssen, aber die Pfeife der guten Schiedsrichterin blieb stumm. Auf der anderen Seite wurde ein klares Foul an Carrer Luggi nicht gesehen und daraus entstand der Anschlusstreffer der Gäste zum 2:4 durch Matteo Wöber. Danach verloren wir fast komplett unsere Linie und der Gegner versuchte mit langen Bällen zu Chancen zu kommen. Eine Unachtsamkeit bei einer Ecke führte zum 4:3 durch Daniel Hirschberger und damit war wieder Spannung im Spiel. Schlussendlich konnten wir den Sieg über die Zeit retten und kamen alles in allem verdient zu drei Punkten!“

Etwas glücklicher Sieg von Landeck in Götzens

Alexander Kregar, Trainer SV Landeck: „Eine komplizierte Partie. In der ersten Hälfte waren wir nicht gut, in der zweiten Hälfte kampfstark. Obwohl der Sieg ein bisschen glücklich war. Ist er aus meiner Sicht nicht unverdient. In der 54. Minute gingen wir durch einen Freistoß von Michael Albert in Führung, das ist aktuell eine Stärke von uns. Wir haben immer wieder versucht, Bälle ganz vorne zu erobern, das ist uns dann auch in der 86. Minute gelungen und Michael Albert macht den zweiten Treffer. Der Gegner sehr stark, Dreier glücklich, aber wir nehmen die Punkte gerne mit!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.