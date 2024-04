Reutte gewinnt Mittelfeldduell gegen Schönwies/Mils – Kantersieg von Innsbruck West gegen Matrei

Details Sonntag, 21. April 2024 23:38

Das Top-Duo der Landesliga West hat in der 18. Runde nichts anbrennen lassen. Leader Stubai gewinnt in Zams 4.1 und Götzens in Haiming 2:0. Stubai führt damit weiterhin mit zwölf Punkten Vorsprung auf Götzens. Der SPG Innsbruck West gelingt im Kampf gegen den Abstieg ein extrem wichtiger 6:1 Erfolg gegen Matrei, da auch der Tabellenletzte Wipptal mit einem 2:0 gegen Zirl voll punktet. Der SV Reutte setzt sich gegen Schönwies/Mils mit 2:0 durch.

Reutte mit starker Phase zwischen Minute fünfzig und siebzig gegen Schönwies/Mils

Predrag Bukurica, Trainer SV Reutte: „Neunzig Minuten ein schwieriges Spiel aufgrund der Platzverhältnisse. In den ersten zwanzig Minuten ein vorsichtiges Abtasten mit wenig Risiko nach vorne. Wir haben versucht, Chancen zu kreieren. Ein guter Angriff in der 25. Minute aber zu wenig entschlossen im 16er. Leichte Vorteile für unsere Mannschaft in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte sind wir ein bisschen aggressiver aufgetreten. Das 1:0 in der 60. Minute war ein Strafstoß, den Stefan Sucur verwandelt hat. Dann waren wir klar besser und hatten einige Möglichkeiten. Ein Distanzschuss in der 65. Minute zum 2:0 durch Miralem Djedovic. Der Gegner hat versucht dagegen zu halten, hatte aber nur eine konkrete Möglichkeit in der ersten Halbzeit!“

Johann Glabonjat und Mario Hörtnagl analysieren den Kantersieg von Innsbruck West gegen Matrei

Johann Glabonjat, Trainer SPG Innsbruck West: „War für uns keine einfache Situation. In den letzten Wochen hatten wir sehr starke Gegner und waren eigentlich trotzdem immer knapp dran an einem Erfolg. Heute hat es geklappt und deswegen ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Von den Chancen her hatten wir klare Vorteile, aber auch Matrei ist eine sehr gute Mannschaft!“

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Das Spiel ist schnell zusammengefasst! Innsbruck West von Minute eins bis neunzig sehr aggressiv! Mit Felix Pohl haben sie einen überragenden Spieler, der unsere Spieler nur als Slalomstangen benutzt hat. Wir hatten gefühlt nie einen Zugriff auf das Spiel. Felix Pohl trifft zweimal, Klaus Krepatz einmal und wir durch Fabian Eller in Hälfte eins. Mit 3:1 für Innsbruck West geht es in die Pause. Ohne Zweikampf und taktische Disziplin kann man nicht Fußball spielen. Wir haben leider als Mannschaft - wie so oft auswärts - nicht funktioniert. Am Ende 6:1 für die Heimelf durch zwei Treffer von Alessio Auer und einem Treffer von Noah Zinic in Hälfte zwei. Gratulation an Innsbruck West, eine auch in dieser Höhe verdienter Sieg!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.