Haiming holt extrem ersatzgeschwächt einen Punkt in Zams – Innsbruck West setzt sich im Derby gegen den SVI durch

Nach der 21. Runde der Landesliga West kann man den FC Stubai wohl endgültig als Meister bezeichnen. 7:0 gewinnt Stubai gegen Wipptal, Verfolger Götzens verliert auswärts gegen Schönwies/Mils mit 0:1. Fünfzehn Punkte Vorsprung für Stubai auf Götzens und noch fünf Spiele sind auszutragen. In der nächsten Runde genügt Stubai ein Punkt, um auch mathematisch den Meistertitel erobert zu haben. Im Derby zwischen Innsbruck West und dem SV Innsbruck setzt sich Innsbruck West mit 2:0 durch. Drei goldene Punkte für die SPG im Kampf gegen den Abstieg, sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Wipptal fünf Runden vor Schluss. Der SV Luzian Bouvier Zams sichert sich in Unterzahl gegen den SV Haiming einen Punkt.

Zams gleicht gegen Haiming in der Nachspielzeit aus!

Andreas Hell, SV Haiming: "Heute bin ich richtig stolz auf die Jungs!" Uns fehlten zehn Stammspieler, davon acht mit Fieber im Bett, und so mussten wir mit acht Spielern von der KM2, die in der 2. Klasse West spielen, antreten! Fünf davon in der Startelf! Es war trotzdem ein ausgeglichenes Spiel mit einem leichten Chancenplus der Gäste, wobei unser Torhüter die eine oder andere Möglichkeit der Gäste vereitelte! In Halbzeit zwei gingen wir durch einen berechtigten Elfmeter durch Ribis Simon mit 1:0 in Führung, wobei das Foul mit einer Roten Karte bestraft wurde. Mit einer von den Trainern perfekt eingestellten Mannschaft machten wir ein sehr gutes kämpferisches Spiel, mussten allerdings in der 94. Minute durch Nikolaos Schnegg den Ausgleich hinnehmen! Traurig finde ich nur, dass ich am Mittwoch und auch am Freitag versucht habe, beim SV Zams um eine Spielverschiebung anzufragen, wegen unserer krankheitsbedingten Ausfälle, und zur Antwort bekommen habe: "Da können wir nichts machen", obwohl es nur noch um die goldene Ananas geht! Da unsere KM2 am Samstag gegen Zams spielte und die fünf Startspieler nicht eingesetzt werden durften! Danke SV Zams!“

Innsbruck West fixiert in der Nachspielzeit Dreier gegen den SVI

Johann Glabonjat, Trainer SPG Innsbruck West: "In der ersten Halbzeit war der SVI ganz sicher die stärkere Elf, wir sind aber von Gegentoren verschont geblieben." Hälfte zwei war dann von unserer Elf in Ordnung und wir haben in der Nachspielzeit eigentlich den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Marc Rimml trifft zweimal und so gehen wir als 2:0-Sieger vom Platz. Spielerisch war der SVI klar besser, aber im Abschluss eben nicht erfolgreich. So ist dann am Ende der Dreier für uns aufgegangen!"

