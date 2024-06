"Lucky Punch" in der Nachspielzeit: SV Haiming bezwingt FG Schönwies/Mils

In einem hart umkämpften Duell der 24. Runde der Landesliga West (TIR) setzte sich SV Haiming mit einem späten Treffer gegen FG Schönwies/Mils durch. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, doch erst in der Nachspielzeit fiel das entscheidende Tor. Die Gäste ließen zudem in der zweiten Halbzeit die Möglichkeit aus, durch einen Elfmeter selbst in Führung zu gehen. So steht Schönwies am Ende mit leeren Händen da.

Ein ausgeglichenes Duell in der ersten Halbzeit

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend. Trotz einiger vielversprechender Angriffe auf beiden Seiten gelang es keinem Team, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Die Defensivlinien standen sicher und ließen nur wenige Chancen zu. SV Haiming versuchte, durch ihr Mittelfeld mit Fabio Herz und Simon Ribis das Spiel zu kontrollieren, während FG Schönwies/Mils auf Konter setzte, vor allem durch ihren Kapitän Marco Klingenschmid. Zur Halbzeitpause stand es folgerichtig 0:0.

Chancen vom Elfmeter verpasst - heimisches Goldtor in der Nachspielzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer intensiven Phase, in der beide Teams versuchten, die Führung zu übernehmen. Der Wendepunkt des Spiels kam in der 64. Minute, als FG Schönwies/Mils einen Elfmeter zugesprochen bekam. Die Gäste sahen eine große Chance, in Führung zu gehen. Doch der Torhüter von SV Haiming, Daniel Mittermair, zeigte Nervenstärke und parierte den Strafstoß in der 65. Minute. Dieser gehaltene Elfmeter gab SV Haiming neuen Auftrieb und sie verstärkten ihre Offensivbemühungen.

Das Spiel blieb spannend und war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Manövern. Beide Trainer versuchten durch Anweisungen von der Seitenlinie ihre Teams zum Sieg zu führen.

In der letzten Minute der Nachspielzeit, als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, gelang SV Haiming der entscheidende Treffer. Ein gut vorgetragener Angriff führte zu einem Treffer von Martin Vuljaj, der die Gastgeber jubeln ließ. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den knappen 1:0-Sieg für SV Haiming.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer (2635 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.