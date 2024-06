Spannendes Duell zwischen FC Wipptal und SV Zams endet unentschieden

Details Montag, 03. Juni 2024 16:30

In einem packenden Match der Landesliga West (TIR) trennten sich der FC Wipptal und der SV Zams mit einem 1:1-Unentschieden. Die Begegnung in der 24. Runde begann intensiv, blieb lange torlos und endete schließlich mit einem gerechten Remis. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung, und die späten Tore sorgten für viel Dramatik in den letzten Minuten.

Erste Halbzeit: Kampf um die Kontrolle

Das Spiel begann mit dem Anpfiff um Punkt 17:00 Uhr. Bereits von Beginn an war zu erkennen, dass sowohl der FC Wipptal als auch der SV Zams entschlossen waren, die drei Punkte aus dieser Partie mitzunehmen. Beide Teams agierten aggressiv und versuchten, frühzeitig die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensivem Mittelfeldgeplänkel und einigen guten Chancen auf beiden Seiten. Die Defensiven beider Mannschaften standen jedoch sicher und ließen keine klaren Möglichkeiten zu. Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel, bei dem keiner der beiden Kontrahenten die Oberhand gewinnen konnte. Es ging torlos in die Halbzeitpause, was die Spannung für den zweiten Durchgang erhöhte.

Zweite Halbzeit: Tore und Drama in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Zams besser aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Defensive des FC Wipptal. In der 54. Minute war es dann soweit: Fabian Burger vom SV Zams erzielte das 0:1. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des FC Wipptal keine Chance und brachte seine Mannschaft in Führung. Der Treffer setzte den FC Wipptal unter Zugzwang, denn nun mussten sie einem Rückstand hinterherlaufen.

Der FC Wipptal zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und versuchte sofort, den Ausgleich zu erzielen. Sie erhöhten den Druck und erarbeiteten sich mehrere Chancen, doch die Abwehr des SV Zams stand zunächst sicher und konnte die Angriffe abwehren. Die Partie wurde intensiver und beide Mannschaften schenkten sich nichts.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wurde es dann richtig spannend. Der FC Wipptal mobilisierte noch einmal alle Kräfte und setzte alles auf eine Karte. In der 89. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt: Lucas Steiner erzielte den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einem kraftvollen Abschluss brachte er den Ball im Tor des SV Zams unter und sicherte seinem Team einen wichtigen Punkt im Kampf um die Tabellenplätze.

Der Ausgleichstreffer in den letzten Minuten war ein emotionaler Höhepunkt des Spiels und sorgte für große Freude bei den Anhängern des FC Wipptal. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, und die Partie endete mit einem verdienten 1:1-Unentschieden.

Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und hatten jeweils Phasen, in denen sie das Spiel kontrollierten. Am Ende teilten sich der FC Wipptal und der SV Zams die Punkte, was angesichts des Spielverlaufs ein gerechtes Ergebnis darstellt.

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Bei Regen und sehr tiefen Boden hat sich ein eher einseitiges Spiel entwickelt, in dem wir zahlreiche Großchancen nicht verwerten konnten. Nach einer Standardsituation gingen wir verdient mit 1:0 durch Fabian Burger in Führung. Im Anschluss vergaben wir auch die ein oder andere hundertprozentige Chance und so bekamen wir vier Minuten vor Schluss den Ausgleich!“

Landesliga West: FC Wipptal : SV Zams - 1:1 (0:0)

89 Lucas Steiner 1:1

54 Fabian Burger 0:1

