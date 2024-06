SV Reutte feiert bei Absteiger 4:2-Sieg

In der 26. Runde der Landesliga West setzte sich der SV Reutte mit 4:2 beim FC Wipptal durch. Trotz einer kämpferischen Leistung des Tabellenletzten konnten sich die Gäste am Ende durchsetzen und den 13. Saisonsieg feiern.

Djedovic bringt Favoriten in Führung

Beide Teams zeigten von Anfang an eine hohe Intensität und suchten den Weg nach vorne. In der 35. Minute konnte Reutte schließlich den ersten Durchbruch feiern. Ein präziser Angriff wurde von Miralem Djedovic erfolgreich abgeschlossen und der Ball landete im Netz zum 0:1. Der Nachzügler versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine zwingenden Chancen kreieren. Der SV Reutte verteidigte geschickt und ließ wenig zu, sodass es mit einem knappen 0:1 in die Halbzeitpause ging.

Später Doppelschlag beschert Gästen drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich temporeich wie die erste. In der 54. Minute legten die Gäste nach und erhöhte durch eine Eigentor von Kwame Frimpong auf 0:2. Trotz dieses Treffers zeigte Wipptal Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nur 60 Sekunden später konnte Felix Hilber den Anschlusstreffer erzielen. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut und Hoffnung.

Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten: In der 73. Minute traf Marcel Geisler zum 2:2 und brachte damit den Absteiger wieder zurück ins Spiel. Der SV Reutte zeigte sich davon unbeeindruckt und schlug in den Schlussminuten eiskalt zu.

Zunächst brachte Djedovic mit seinem zweiten Treffer die Gäste wieder in Führung. Nur wenige Augenblicke später machte Stefan Sucur den Sack zu. Damit war die Partie endgültig entschieden.

Nach 93 intensiven Minuten pfiff Schiedsrichter Tschol das Spiel ab. Der SV Reutte konnte einen hart erkämpften und letztlich glücklichen 4:2-Sieg feiern. Der FC Wipptal zeigte eine starke Leistung und viel Kampfgeist, musste sich aber am Ende den effizienteren Gästen geschlagen geben.

