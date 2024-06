Haiming sichert sich mit Sieg gegen Matrei Platz drei – Martin Radda beendet mit Niederlage in Götzens Trainertätigkeit in Zams

Details Sonntag, 16. Juni 2024 14:54

Die wichtigen Entscheidungen in der Landesliga West 2023/24 sind ja alle schon früh gefallen. Stubai holt sich den Titel als klar beste Mannschaft der Saison und Wipptal muss leider ebenso klar eine Etage tiefer. Götzens spielt eine sehr starke Saison als Vizemeister und gewinnt auch die letzte Partie gegen den SV Luzian Bovier Zams mit 3:2. Bitter natürlich für Götzens, dass es in der laufenden Saison keine Aufstiegsrelegation gegen die Nummer zwei aus dem Osten gibt. Weiß jemand warum? Okay, es gibt keinen Absteiger aus der Tirol Liga, aber das ist auch nur schwer zu begründen warum? Die beiden Vizemeister aus dem osten und Westen hätten sich eine Aufstiegsrelegation auf alle Fälle verdient. Auch der SV Haiming als Nummer drei kann auf eine gute Saiosn zurückblicken. Im letzten Spiel wird Matrei ganz klar 5:0 besiegt.

Zams verliert arg ersatzgeschwächt in Götzens

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Im letzten Spiel meiner Trainertätigkeit in Zams sind wir mit einer absoluten Rumpftruppe angereist. Am Anfang des Spieles waren beide Seiten noch etwas zögerlich, aber nach der ersten großen Chance der Götzener spielten wir einen super Konter und Lenz Matthias erzielte mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck mit 1:0. Danach erhöhte Götzens den Druck und erzielte mit einem schönen Spielzug den Ausgleich.

Dann wurde es kurios. Nach einem Torschuss der Götzener reklamierten diese, dass der Ball hinter der Linie war. Weder der Linienrichter noch der Schiedsrichter sahen das so, aber als nach der nächsten Unterbrechung der Schiedsrichter plötzlich zu seinem Assistenten lief und noch einmal nachfragte änderte sich die Situation schlagartig. Eine plötzliche Meinungsänderung des Assistenten stimmte dann auch den Schiri um und er zeigte auf den Anstoßpunkt. Ist aber eigentlich nicht so wichtig, denn es ging ja um nichts mehr. Im Anschluss räumte der gegnerische Tormann unseren Stürmer im Strafraum nieder, aber der Elfmeterpfiff blieb aus.

Danach taten wir uns sehr schwer eine spielerische Linie in unser Spiel zu bekommen und so bekamen wir das 1:3 . Fast mit dem Schlusspfiff gelang unserem Kapitän noch der Anschlusstreffer aber alles in allem war es heute einfach viel zu wenig. Schade, dass wir uns in den letzten drei Spielen viel von unserer ansonsten positiven Saison kaputt gemacht haben.

Haiming verteidigt mit deutlichem Sieg gegen Matrei Platz drei

Andreas Hell, SV Haiming: "Ein klarer Sieg unserer Mannschaft der auch noch höher ausfallen hätte können! Zu den fünf Toren noch zwei Stangenschüsse bei einer Torchance von Matrei! Herausragender Mann am Platz der 17-jährige Doppeltorschütze Nico Kapeller! Platz drei gesichert und jetzt noch das überflüssige Nachtragsspiel in Reutte, wobei schon einige Kicker im Urlaub sind! Aber jetzt schon Gratulation an die Mannschaft und dem jungen Trainerteam! Bei ihrer ersten Station ein hervorragender Einstieg ins Trainergeschäft! Danke Rotti Schenni und Jasko!“

