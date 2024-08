SV Zams setzt sich in Reichenau knapp durch

In einem hart umkämpften Match in der ersten Runde der Landesliga West gelang es dem SV Zams, sich knapp mit 2:1 beim SVG Reichenau 1b durchzusetzen. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein spannendes Spiel. Während SVG in der ersten Halbzeit noch ausgleichen konnte, sicherten sich die Oberländer letztlich den Sieg.

Erste Halbzeit mit turbulenter Schlussphase

Bereits in der ersten Minute zeigte Reichenau seine Offensivambitionen mit einem ersten Schuss, der jedoch ins Seitenout ging. Zams antwortete prompt mit einer Ecke, die aber von der Verteidigung der Heimmannschaft geklärt wurde. Die Partie war von Beginn an geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo. In der 13. Minute sorgte Valentin Ertl mit einem hohen Laufpass für Gefahr, doch sein Mitspieler startete zu früh, und der Angriff wurde wegen Abseits abgepfiffen. Zams setzte immer wieder auf gefährliche Distanzschüsse, doch der Torhüter der Reichenauer, Matthias Schmidhofer, war stets zur Stelle.

In der 38. Minute zahlten sich die Bemühungen der Gäste aus. Fabian Thurner erzielte nach einer Ecke das 1:0 für Zams. Doch die Freude währte nur kurz, denn Mert Asik konnte zwei Minuten später nach einem Freistoß ausgleichen. Mit diesem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 62

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel auf hohem Niveau. Beide Teams versuchten immer wieder, durch Distanzschüsse zum Erfolg zu kommen. In der 47. Minute hatten sowohl Jackson Da Silva Filho als auch Denis Dulic für Reichenau Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 55. Minute musste ein Spieler der Heimmannschaft nach einem Foul an der Seitenlinie behandelt werden, was Zams eine kurze Überzahlsituation bescherte, die jedoch nicht genutzt werden konnte.

In der 62. Minute dann der entscheidende Moment: Der Zamser Rene Mark nahm sich ein Herz und schoss aus der Distanz. Sein Schuss landete unhaltbar im Kreuzeck und brachte die Gäste erneut in Führung. Trotz zahlreicher Bemühungen und einiger guter Chancen, wie einem Distanzschuss in der 78. Minute, der vom vom Zamser Torwart abgewehrt wurde, gelang es Reichenau nicht, den Ausgleich zu erzielen.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der dreiminütigen Nachspielzeit versuchten beide Teams noch einmal alles, um das Ergebnis zu verändern. Doch weder die hohen Bälle der Reichenauer noch die Konter der Gäste führten zu weiteren Toren. Somit blieb es beim knappen 2:1-Sieg für den SV Zams.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (34649 Bonuspunkte)

Landesliga West: Reichen.1b : SV Zams - 1:2 (1:1)

62 Rene Mark 1:2

40 Mert Asik 1:1

39 Fabian Thurner 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.