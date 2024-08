Vils holt in Götzens mit starker zweiter Hälfte einen Punkt!

Details Montag, 12. August 2024 13:23

Tropische Klimaverhältnisse zum Auftakt des Tiroler Unterhauses für die Saison 2024/25 am zweiten Augustwochenende. Auch in der Landesliga West haben die hohen Temperaturen das Spieltempo gebremst. Der SV Götzens ging gegen den FC Vils schnell in Führung, aber Vils konnte in Hälfte zwei ausgleichen. Das 1:1 zwischen Götzens und Vils war das einzige Remis der ersten Runde. Ganz oben in der Tabelle steht der SV Haiming nach einem 5:0 gegen den SV Reutte.

Frühe Führung für SV Götzens

Gleich nach dem Anpfiff entwickelte sich ein intensives Spiel. Der SV Götzens konnte bereits in der 16. Minute den ersten Treffer erzielen. Jakob Haberl, der die Nummer 26 trägt, nutzte eine Chance und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste vom FC Vils unter Druck und zwang sie, ihre Taktik anzupassen.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bemühte sich der FC Vils um den Ausgleich, doch die Abwehr des SV Götzens hielt stand. Trotz einiger vielversprechender Angriffe gelang es den Gästen nicht, die Defensive der Heimmannschaft zu überwinden. Der Halbzeitpfiff ertönte schließlich beim Stand von 1:0 für den SV Götzens.

Spannende Schlussphase

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild kaum. Beide Mannschaften kämpften um die Vorherrschaft auf dem Platz, doch klare Torchancen blieben zunächst aus. Die Verteidigungsreihen beider Teams standen sicher und ließen nur wenige gefährliche Aktionen zu. Dennoch blieb die Partie spannend, da der FC Vils weiterhin auf den Ausgleich drängte.

In der 73. Minute war es dann soweit: Der FC Vils konnte den ersehnten Ausgleichstreffer erzielen. Simon Haller, der die Nummer 8 trägt, markierte das 1:1. Dieser Treffer gab dem Spiel nochmals eine Wendung und sorgte für eine aufregende Schlussphase. Beide Teams versuchten in den verbleibenden Minuten, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Defensivreihen ließen keine weiteren Treffer zu.

Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten Spielzeit mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Während der SV Götzens in der ersten Halbzeit die Nase vorn hatte, konnte der FC Vils in der zweiten Halbzeit zurückschlagen und sich einen Punkt sichern.

Bernd Gruber, Trainer FC Vils: „Absolut tropische Bedingungen, extrem heißes Wetter bei dieser Partie. Nach einer Viertelstunde lagen wir 0.1 zurück. In Hälfte zwei haben wir sehr viel investiert, der Ausgleich war hoch verdient. Ein sehr guter Gegner, ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Es gab aber in der Partie wenig Torchancen, ich denke, das Remis geht in Ordnung.“

Landesliga West: SV Götzens : FC Vils - 1:1 (1:0)

73 Simon Haller 1:1

16 Jakob Haberl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.