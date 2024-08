Andreas Hell nach Kantersieg gegen Reutte: „Das Werkl läuft in Haiming!“

Details Montag, 12. August 2024 16:30

Der erste Tabellenführer der Landesliga West 2024/25 ist der SV Haming. Mit einem 5:0 gegen den SV Reutte setzt sich Haiming an die Tabellenspitze. In der nächsten Runde geht es am 17.8.2024 nach Matrei, die beim Sportverein Innsbruck 1:2 unterlegen sind.

Starke erste Halbzeit für Haiming

Bereits in der 11. Minute fiel das erste Tor für den SV Haiming. Fabio Herz erzielte das 1:0 und setzte damit ein frühes Zeichen. Herz zeigte eine starke Leistung und bewies seine Torgefahr. Die Gastgeber spielten weiterhin druckvoll und ließen dem SV Reutte kaum Raum für eigene Offensivaktionen. In der 26. Minute konnte Bernhard Mittermair bei seinem Debüt den zweiten Treffer für Haiming erzielen. Der Neuzugang zeigte sofort, warum er verpflichtet wurde, und belohnte sich mit einem Tor.

Nur vier Minuten später, in der 30. Minute, baute Julius Perstaller die Führung auf 3:0 aus. Nach einer Ecke stieg Perstaller beeindruckend hoch und verwandelte souverän. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Haiming hatte das Spiel bis dahin klar im Griff und demonstrierte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor.

Haiming macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit blieb Haiming weiterhin die dominierende Mannschaft. Reutte fand kaum Mittel gegen die kompakte und gleichzeitig gefährliche Spielweise der Gastgeber. In der 35. Minute wurde nochmals deutlich, wie kompakt Haiming als Einheit auftrat und ihre Chancen konsequent nutzte. Reutte blieb in der Offensive harmlos und konnte keine nennenswerten Akzente setzen.

In der 73. Minute erhöhte Aaron Wallisch auf 4:0 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Wallisch schloss einen schön herausgespielten Angriff souverän ab und machte damit die Dominanz seines Teams weiter deutlich. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt. In der 85. Minute erzielte Valerio Espa den fünften Treffer für Haiming und krönte die starke Leistung seines Teams. Espa zeigte in dieser Situation seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und setzte den Schlusspunkt in einem einseitigen Spiel.

Mit diesem klaren 5:0-Sieg unterstrich der SV Haiming seine Aufstiegsambitionen und zeigte eine beeindruckende Frühform. Die Neuzugänge fügten sich nahtlos ins Team ein und trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Reutte hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage schnell wieder aufrappeln und die richtigen Schlüsse ziehen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu agieren.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit, und Haiming konnte sich über einen perfekten Start in die Saison freuen. Die klare Favoritenrolle, die sie vor dem Spiel innehatten, bestätigten sie eindrucksvoll auf dem Platz.

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Ein sehr guter Start in die neue Saison unserer Mannschaft. Das Werkl läuft! Wir wussten, wo wir uns verstärken müssen. Ein gelungener Einstand der neuen Spieler, die sich gleich in die Torschützenliste eintrugen. Nun weiter fokussiert bleiben. Über den Gegner gibt es nicht viel zu sagen, der spielte wie in einem Freundschaftsspiel. Die erste und einzige Chance in der 89. Minute, die unser Goalie toll parierte! Ein großes Lob der gesamten Mannschaft!“

Landesliga West: SV Haiming : SV Reutte - 5:0 (3:0)

85 Valerio Espa 5:0

73 Aaron Wallisch 4:0

30 Julius Perstaller 3:0

26 Bernhard Mittermair 2:0

11 Fabio Herz 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.