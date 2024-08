Gernot Buratti analysiert die Auftaktniederlage der SVG Reichenau II gegen Zams

Details Montag, 12. August 2024 16:43

Knappe Auftaktniederlage des Aufsteigers SVG Reichenau II in der ersten Runde der Landesliga West 2024/25. Beim 1:2 gegen den SV Zams konnte aber die SVG zeigen, dass man absolut das Potenzial hat, in der Liga mithalten zu können.

Wir können mithalten, zahlen aber wahrscheinlich viel Lehrgeld diese Saison!

Gernat Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Zum Saisonauftakt als Neuling in der Landesliga West bekamen wir es zu Hause mit dem SV Zams zu tun. Nach einer weiteren Verjüngungskur unseres Kaders über den Sommer gingen wir natürlich gegen die Zamser als Außenseiter in die Partie.

Wir begannen sehr druckvoll und aggressiv gegen den Ball, was die Gäste in der Anfangsviertelstunde Rätsel aufgab. Zwei gute Chancen in den ersten fünfzehn Minuten, die wurden aber nicht hundertprozentig fertig gespielt. Da hätte mehr raus springen müssen. Nach der Trinkpause wurde Zams stärker, aber Gefahr blieb aus. Dennoch gingen die Gäste in Minute 39. durch eine sehr schlecht verteidigte Ecke in Führung. Aber die Reaktion postwendend. Mert Asik feuert aus halb rechter Position aus gut 25 Metern ab und trifft zum 1:1. Dann der Pausenpfiff.

Die Umstellung zur Pause brachte nicht den gewünschten Effekt, und so ging das Spiel auf beiden Seiten von 16er zu 16er, ohne jedoch für große Gefahr zu sorgen. Beide Teams agierten defensiv sehr stabil, so war es aber in der 62. Minute kein Wunder, das nur ein Distanzschuss der Gäste den Weg ins Tor fand, zur 1:2 Führung. Alle Bemühungen, noch einen Punkt zu erkämpfen, waren leider am Ende vergebens. In Minute 88. hätte es aus meiner Sicht Elfmeter geben müssen, als Kagoro nach einem Halbfeldfreistoß zu Boden gedrückt wurde. So aber blieb es nach 90 Minuten beim 1:2.

Ich kann meiner jungen Mannschaft (Altersschnitt knappe 19 Jahre) keinen Vorwurf machen. Wir können mithalten, zahlen aber wahrscheinlich viel Lehrgeld diese Saison. Ich bin trotz der knappen Niederlage auf die heutige Leistung sehr stolz, die Entwicklung der Burschen schreitet voran, und dann siegt man auch eine Etage höher!“

