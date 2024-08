Coach von Zirl nach Niederlage in Landeck: „Ein Unentschieden wäre drinnen gewesen!“

Details Dienstag, 13. August 2024 01:25

Zum Auftakt der Landesliga West 2024/25 merkte man es der Mannschaft des FC Zirl an, dass die Mannschaft noch nicht so richtig eingespielt ist. Das 1:4 beim SV Landeck deutlicher als es der Spielverlauf, denn Zirl lässt einige Chancen liegen.

Frühe Führung durch Landeck

Die Partie begann rasant und bereits nach sechs Minuten konnte der SV Landeck die erste gefährliche Aktion verzeichnen. Nach einem Eckball war es Jakob Maneschg, der per Kopf zur Führung traf. Dieser frühe Treffer setzte den FC Zirl unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren.

Der FC Zirl ließ sich jedoch nicht einschüchtern und reagierte schnell. Nur neun Minuten später, in der 15. Minute, gelang Gideon Acheampong der Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel war nun wieder offen und es entwickelte sich eine spannende Partie. Kurz nach dem Ausgleich sorgte ein starker Schuss von Wolf für Aufregung, doch die Landecker Verteidigung hielt stand.

Nach 25 Minuten gab es eine Trinkpause, bei der der Spielstand von 1:1 die Spannung aufrechterhielt. Trotz der Chancenüberlegenheit von Zirl verteidigte der SV Landeck gut und kombinierte sich immer wieder stark nach vorne. Dieser Einsatz sollte sich bald auszahlen.

Landeck baut Führung aus

In der 35. Minute zeigte der SV Landeck erneut seine Durchschlagskraft. Dominik Molcan scheiterte zunächst am Torhüter des FC Zirl, doch Michael Albert war zur Stelle und staubte eiskalt ab, um seine Mannschaft wieder in Führung zu bringen. Das 2:1 brachte den Gastgebern mehr Sicherheit und sie kontrollierten das Spiel zunehmend.

Die erste Halbzeit endete mit einem weiteren Highlight für die Heimmannschaft. In der 45. Minute wurde ein Elfmeter für den SV Landeck zugesprochen, den Fabian Markl sicher verwandelte. Mit einem komfortablen 3:1-Vorsprung ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SV Landeck die dominierende Mannschaft. Obwohl es in der 66. Minute einen Kommentar gab, der die drückende Überlegenheit von Landeck unterstrich, blieb das Spiel bis zur 60. Minute torlos. Dann schlug erneut Dominik Molcan zu und erzielte das 4:1. Dieser Treffer besiegelte praktisch den Sieg für die Heimmannschaft.

In den verbleibenden Minuten versuchte der FC Zirl noch einmal, den Rückstand zu verkürzen, doch die Landecker Verteidigung ließ keine weiteren Tore zu. Das Spiel flachte ab und wurde in der 77. Minute als "sehr ruhige Partie" beschrieben. Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für den SV Landeck.

Mit diesem Sieg setzt der SV Landeck ein klares Zeichen in der Landesliga West und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der FC Zirl hingegen muss seine Strategie überdenken, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Der FC Raiffeisen Zirl verfolgt seinen "Zirler Weg" und hat diese Saison zehn Spieler der letztjährigen 1b nach "oben geschoben". Wir sind stolz, dass unsere Eigenbauspieler dieses mutigen Schritt mitgehen und genauso stolz auf die arrivierten Spieler, wie Kapferer Patrick oder David Stöckl, die diesen Weg mitgehen. In den ersten zehn bis fünfzehn Minuten hat der FC Raiffeisen Zirl leider zu viele Chancen liegen lassen und wie aus dem Nichts lagen wir 2:1 hinten. Man merkt, dass es noch Abstimmung und einige Spiele benötigt, bis das neue Team eingespielt ist. Der Spielausgang ist dann etwas zu hoch ausgefallen, „Ein Unentschieden wäre drinnen gewesen", meinte nach dem Spiel der Trainer Eric Sukiasyan!“

Landesliga West: SV Landeck : FC Zirl - 4:1 (3:1)

60 Dominik Molcan 4:1

45 Fabian Markl 3:1

35 Michael Albert 2:1

15 Gideon Acheampong 1:1

6 Jakob Maneschg 1:0

