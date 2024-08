SK Rum mit souveränem 3:0-Sieg in Zirl

Im Duell zwischen dem FC Zirl und dem SK Rum setzte sich der Gast klar mit 3:0 durch. Trotz anfänglicher Wetterprobleme konnte das Spiel in der Landesliga West ausgetragen werden. Rum zeigte sich von Beginn an zielstrebiger und nutzte seine Chancen konsequent. Besonders Nino Pairst und Matej Ivic stachen mit ihren Toren hervor und sicherten ihrem Team einen verdienten Sieg.

Pairst bringt Gäste in Führung

Das Spiel begann mit einer leichten Verzögerung aufgrund von starken Regenfällen, die für Unsicherheit sorgten. Doch um 20:30 Uhr wurde das Match schließlich angepfiffen. Bereits in der sechsten Minute gab es eine brenzlige Situation für den SK, als der Keeper sich verschätzte und den Ball gerade noch abwehren konnte. Der erste Höhepunkt dann in der 19. Minute, als Nino Pairst eine Flanke von Jurica Mandic sensationell verwandelte und die Gäste in Führung brachte.

Zirl versuchte daraufhin, schnell den Ausgleich zu erzielen. In der 34. Minute knallte ein Freistoß der Gastgeber an die Latte, und nur eine Minute später parierte der Rumer Torhüter großartig, als Chancen im Sekundentakt auf ihn zukamen. Dennoch blieb der FC Zirl im ersten Durchgang ohne Torerfolg, und so ging es mit einem knappen 0:1 in die Halbzeitpause.

Aydinli trifft zur Vorentscheidung

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, erhöhte Rum den Druck auf die Gastgeber. Bereits in der 46. Minute sorgte Leon Aydinli für das 0:2, als ein abgefälschter Schuss im Tor des FC Zirl landete. Dieser frühe Treffer nach der Pause war ein herber Rückschlag für die Heimelf, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste.

In der 78. Minute erhielt der SK einen Elfmeter zugesprochen, den Matej Ivic sicher verwandelte. Der FC Zirl war nicht in der Lage, auf diesen Treffer zu reagieren, und das Spiel endete mit einem klaren Auswärtssieg für den SK Rum.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte das Endergebnis von 0:3 zugunsten des SK Rum. Der Sieg war verdient, da die Gäste ihre Chancen besser nutzten und eine solide Defensivarbeit zeigten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Philipp 11 (970 Bonuspunkte)

Landesliga West: FC Zirl : SK Rum - 0:3 (0:1)

80 Matej Ivic 0:3

46 Eigentor durch Leon Aydinli 0:2

19 Nino Pairst 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Philipp 11 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.