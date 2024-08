Haiming erkämpft sich in Unterzahl Dreier in Matrei!

Details Sonntag, 18. August 2024 10:32

Vier Mannschaften konnten auch in Runde zwei der Landesliga West einen vollen Erfolg einfahren. In Unterzahl hatte der SV Haiming aber beim SV Matrei zu kämpfen, um am Ende einen 4:3 Erfolg zu sichern. Rum konnte in Zirl klar mit 3:0 gewinnen, aber für den SV Innsbruck ging es auswärts gegen Schönwies/Mils mit 5:4 eng zu. Die vierte Elf mit dem Punktemaximin nach zwei Runden ist Thaur nach einem 2:1 gegen Reichenau II.

Frühe Führung für SV Haiming

Bereits in der Anfangsphase übernahm der SV Haiming die Kontrolle über das Spiel. Nach einem ersten Lattenschuss in der 5. Minute gelang den Gästen in der 9. Minute der Führungstreffer. Simon Ribis erzielte das 1:0 für den SV Haiming, was die Richtung für die kommenden Minuten vorgab.

Nur wenige Minuten später konnte Valerio Espa den Vorsprung für Haiming weiter ausbauen. In der 14. Minute verwandelte er eine gute Vorlage zum 2:0. Der SV Matrei zeigte sich zunächst geschockt, fand jedoch allmählich zurück ins Spiel.

In der 21. Minute gab es den ersten Hoffnungsschimmer für die Gastgeber. Elias Felder traf zum 1:2 und hielt damit die Chancen für Matrei aufrecht. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand, sodass die Mannschaften mit einem 2:1 für Haiming in die Pause gingen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit großem Engagement von beiden Seiten. Ein umstrittenes Ereignis ereignete sich in der 66. Minute, als Marcel Herz vom SV Haiming nach einer fragwürdigen zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies schien ein Wendepunkt im Spiel zu sein, denn nur zwei Minuten später glich Patrick Knoflach für den SV Matrei aus. Sein Treffer zum 2:2 in der 68. Minute brachte neue Hoffnung für die Heimmannschaft.

Doch Haiming gab sich nicht geschlagen und antwortete prompt. Julius Perstaller brachte die Gäste in der 75. Minute erneut in Führung. Sein Tor zum 3:2 schien die Vorentscheidung zu sein, doch Matrei kämpfte weiter. Nur zwei Minuten später erzielte Leonardo Unterwurzacher den erneuten Ausgleich zum 3:3, was die Spannung auf ein neues Level hob.

In der 79. Minute folgte dann der entscheidende Moment des Spiels. Fabio Herz, der trotz der Dezimierung seines Teams durch die Gelb-Rote Karte seines Bruders Marcel, einen kühlen Kopf bewahrte, erzielte das 4:3 für den SV Haiming. Dieses Tor sollte letztlich den Sieg für die Gäste sichern.

Die letzten Minuten der Partie waren intensiv, doch trotz dreiminütiger Nachspielzeit konnte der SV Matrei keinen weiteren Treffer erzielen. Mit dem Abpfiff in der 93. Minute stand fest, dass der SV Haiming einen hart erkämpften 4:3-Sieg davontrug.

Dieses Spiel der 2. Runde in der Landesliga West wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Beide Teams zeigten herausragenden Einsatz und boten den Zuschauern eine packende und torreiche Begegnung.

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Aus einer überlegenen ersten halben Stunde mit einer 2:0 Führung ging es mit einem 2:1 in die Pause! Nach dem gelb/roten Ausschluss, der wirklich nicht gerecht war von dem überforderten Schiri, wurde es hektisch! Die Spielweise des Gegners, die nur mit hohen Bällen agierten, machte es uns schwierig mit zehn Mann zu verteidigen! Um so stolzer bin ich auf die Mannschaft, das sie das Spiel noch für sich entschieden hat und als verdienter Sieger vom Platz ging!“

Landesliga West: SV Matrei : SV Haiming - 3:4 (1:2)

79 Fabio Herz 3:4

77 Leonardo Unterwurzacher 3:3

75 Julius Perstaller 2:3

68 Patrick Knoflach 2:2

21 Elias Felder 1:2

14 Valerio Espa 0:2

9 Simon Ribis 0:1

