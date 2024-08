Coach von Reichenau II nach Niederlage in Thaur: „Aktuell fehlt uns das Glück!“

Details Montag, 19. August 2024 15:14

Der SV Thaur konnte auch das zweite Spiel der Landesliga West Saison 2024/25 gewinnen und behält damit wie Haiming, Rum und SVI die weiße Weste. Gegen den Aufsteiger SVG Reichenau II war es aber eine recht enge Partie. Am Ende 2:1 für Thaur, womit Reichenau weiter auf den ersten Punkt warten muss. Dieses Schicksal teilt man nach der zweiten Runde mit Matrei, Schönwies/Mils, Innsbruck West und Zirl.

Weiter hart arbeiten!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Freitag Abend waren wir zu Gast beim SV Thaur. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den SV Zams, wollten wir in Thaur zumindest einen Punkt mitnehmen. Von der Spielphilosophie her, brauchten wir gegen Thaur gegenüber dem Spiel gegen Zams eigentlich nicht viel ändern, und so agierten wir auch in Thaur offensiv und spielfreudig. In den ersten fünfzehn Minuten hatten wir es aber verabsäumt, die zwei bis drei hundertprozentigen Chancen in Tore umzuwandeln, und so gingen nach einem fatalen Abwehrfehler die Gastgeber in der 19. Minute durch Unterberger mit 1:0 in Führung. Meine junge Elf reagierte aber sehr positiv auf den Gegentreffer, und versuchte wieder weiter nach vorne zu spielen. Thaur wurde bei zwei Ecken gefährlich, beide Kopfbälle landeten aber an der Latte, und so ging es dann nach 45 Minuten mit dem 1:0 in die Pause!

Nach der Pause wurden wir noch eine Spur offensiver und fanden wiederum gute Möglichkeiten vor, und in der 74. Minute war es dann der achtzehnjährige Dan Kohler, der die Abwehr regelrecht schwindelig spielte und zum 1:1 Ausgleich traf. Dann wurde es eine offene Partie, wo wir weiter super Fußball zeigten, Thaur agierte mit langen Bällen auf die aufgerückten großen Innenverteidiger! In der 86. Minute vergab dann leider unsere 7 den Matchball, als er nach Stanglpass, den Ball aus sieben Meter nicht im Tor unterbrachte. In der dritten Minute der Nachspielzeit aber wieder so ein langer Ball der Thaurer, was wir eigentlich hätten klären müssen, aber leider wurde der Versuch den Ball kurz herauszuspielen unterbunden, und den Flankenball auf den langen Pfosten verwertete der alleinstehende zwei Meter Hüne Braun zum 2:1 Sieg der Thaurer!

Ich habe größten Respekt vor meinem jungen Team, und muss ihnen trotz der beiden Niederlagen zum Auftakt ein Riesenlob aussprechen. Wir machen nicht viel falsch, arbeiten sehr gut, uns fehlt nicht viel für die ersten Punkte in der Landesliga! Aktuell fehlt uns noch das nötige Glück – wir spielen mit, phasenweise sind wir auch das bessere Team, aber wir belohnen uns nicht für die guten Leistungen. Auch gegen Thaur stand wieder eine Elf am Platz welche gerade mal im Schnitt 18,5 Jahre alt war. Wir müssen weiter hart arbeiten, und versuchen die Früchte nun zu ernten! Nächste Chance am Sonntag, 11 Uhr gegen den SV Reutte!“

Landesliga West: Thaur : Reichen.1b - 2:1 (1:0)

93 Patrick Braun 2:1

74 Dan Kohler 1:1

19 Armin Unterberger 1:0

