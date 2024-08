SV Innsbruck kassiert gegen Zirl bitteren Ausgleich in Minute 91!

Details Samstag, 24. August 2024 01:07

Zum Auftakt der dritten Runde der Landesliga West 2024/25 musste auch der SV Innsbruck den ersten Punkteverlust hinnehmen. In der 91. Minute kann der FC Zirl das 1:1 erzielen und sich damit den ersten Punkt in der laufenden Saison sichern. Götzens und Rum liefern sich ein extrem heißes Duell, welches Götzens in Rum 3:2 gewinnen kann.

Erste Halbzeit: Chancen, aber keine Tore

Die Begegnung zwischen dem SV Innsbruck und dem FC Zirl begann mit viel Einsatz auf beiden Seiten. Schon in den ersten Minuten verzeichnete der FC Zirl mehrere Eckstöße, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieben. So gab es in der 3. Minute die erste Ecke für die Gäste aus Zirl, gefolgt von weiteren Angriffen. Auch der SV Innsbruck erspielte sich Chancen, so beispielsweise durch eine Ecke in der 9. Minute.

Die Partie entwickelte sich zu einem ausgeglichenen Schlagabtausch, bei dem beide Teams versuchten, die Oberhand zu gewinnen. In der 14. Minute kam es zu einer ersten nennenswerten Chance für den SV Innsbruck, jedoch ohne Torerfolg. Die darauffolgenden Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und weiteren Eckstößen auf beiden Seiten, unter anderem in der 17. Minute für den FC Zirl und in der 27. Minute für den SV Innsbruck.

Obwohl beide Mannschaften gute Ansätze zeigten, ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Der FC Zirl hatte in der 43. Minute eine vielversprechende Kombination, die beinahe zur Führung geführt hätte, aber auch diese Chance blieb ungenutzt.

Dramatik in den Schlussminuten

Nach der Pause kam der SV Innsbruck besser aus der Kabine und zeigte sich zielstrebiger im Angriff. In der 56. Minute war es dann Marcel Santer, der nach einem Freistoß für die Heimmannschaft SV Innsbruck das 1:0 erzielte. Die Führung brachte neuen Schwung in das Spiel des SV Innsbruck, doch der FC Zirl steckte nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Die Gäste aus Zirl erhöhten den Druck und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor des SV Innsbruck. Zwischen der 75. und 83. Minute hatten sie mehrere Standardsituationen, darunter Freistöße und Ecken, die jedoch zunächst nicht zum Ausgleich führten. In der 89. Minute war es schließlich eine Ecke für Zirl, die den entscheidenden Impuls gab. Nach einem Freistoß in derselben Minute setzte Alexander Rainer einen entscheidenden Treffer und erzielte den verdienten Ausgleich für den FC Zirl in der 90. Minute.

Mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit endete das spannende Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen und zeigten eine kämpferische Leistung, die die Zuschauer begeisterte.

Das Spiel, das in der 3. Runde der Landesliga West (TIR) stattfand, war ein gutes Beispiel für die Ausgeglichenheit und die Wettbewerbsfähigkeit der Liga. Der SV Innsbruck und der FC Zirl zeigten, dass sie in dieser Saison beide ambitioniert sind und weiterhin für spannende Spiele sorgen werden.

Ioannis Katrakylakis, Trainer SV Innsbruck: „Aus unserer Perspektive betrachtet war das heute nicht die beste Leistung. Die Gäste haben stark dagegen gehalten, uns ist aber dann doch in der 56. Minute die Führung gelungen. Wir haben es aber leider verabsäumt dranzubleiben und nachzusetzen. In Folge eine offene Partie und das extrem bittere 1:1 in der 91. Minute. Es gab in diesem Spiel nicht viele konkrete Möglichkeiten, wir waren aber sicher die aktivere Mannschaft. Zirl aber defensiv gut und sie haben nicht viel zugelassen. Am Ende des Tages wären wir mit einem 1:0 mehr als zufrieden gewesen, mit dem 1:1 sind wir zufrieden. Der Zeitpunkt des 1:1 war aber bitter. Davon abgesehen ein ausgezeichneter Abschluss von Alexander Rainer für Zirl!“

Landesliga West: SV Innsbruck : FC Zirl - 1:1 (0:0)

91 Alexander Rainer 1:1

56 Marcel Santer 1:0

