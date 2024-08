Markus Seelaus analysiert die Heimniederlage von Rum gegen Götzens

Details Sonntag, 25. August 2024 01:49

Die dritte Runde der Landesliga West wird am Sonntag, dem 25. August 2024 mit drei Partien abgeschlossen, wobei Haming im Heimspiel gegen Schönwies/Mils den dritten Sieg im dritten Spiel feiern könnte. Ankick ist um 17 Uhr in Haiming. Einstweilen hat der SV Götzens die Tabellenführung übernommen. Ein hart erkämpfter 3:2 Erfolg beim SK Auto Kluckner Rum, den der sportliche Leiter von Rum, Markus Seelaus, analysiert.

Schwache erste Hälfte von Rum!

Markus Seelaus, sportlicher Leiter SK Auto Kluckner Rum: „In der ersten Halbzeit konnte ich unsere Mannschaft kaum wiedererkennen! Keine Leidenschaft, kein Zweikampfverhalten, keine Emotionen, einfach eine sehr enttäuschende erste Halbzeit, in der Götzens zum Glück nur zwei Tore erzielen konnte!

Ganz ein anderes Bild ergab sich dann in der zweiten Halbzeit. Wir waren viel aggressiver gegen den Ball und konnten auch offensiv immer wieder Akzente setzen. Nach der Aufholjagd und dem 2:2 war das Spiel wieder offen. Leider konnten die Gäste dann eine Situation fertigspielen, in der wir ähnlich wie in der ersten Halbzeit ein schlechtes Zweikampfverhalten an den Tag legten. Es stand damit 3:2 für die Gäste.

Zum Schluss versuchten wir noch alles um den Ausgleich zu erzielen, doch leider blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste! Aufgrund der ersten Halbzeit und der zum Schluss vergebenen Kontersituationen war der Sieg der Gäste aber verdient. Herzlichen Glückwunsch ins Mittelgebirge!“

Landesliga West: SK Rum : SV Götzens - 2:3 (0:2)

72 Andreas Leitner 2:3

59 Marco Brindlinger 2:2

55 Marcel Biehler 1:2

29 Lukas Wachter 0:2

25 Jakob Haberl 0:1

