Matrei macht 0:2 Rückstand bei Innsbruck West wett!

Ein etwas unglücklicher Spielverlauf für SPG Innsbruck West in der dritten Runde der Landesliga West gegen den SV Matrei. Man hatte bereits das 3:0 am Fuß, aber am Ende gab es mit einer Punkteteilung ein 2:2. Der erste Punkt für Innsbruck West, wobei man derzeit auf einige Spieler verzichten muss, die sich noch auf Urlaub befinden. Auch Matrei hat mit diesem Remis in der laufenden Saison das erste Mal angeschrieben.

Furiose erste Halbzeit der Gastgeber

Das Spiel begann vielversprechend für SPG Innsbruck West. Bereits in der 20. Minute gelang den Hausherren der erste Treffer der Partie. Klaus Krepatz sorgte mit seinem Tor zum 1:0 für die frühe Führung und brachte sein Team in eine komfortable Position. Die Zuschauer im Stadion jubelten und hofften auf weitere Tore ihrer Mannschaft.

Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten den Druck auf die Defensive von SV Matrei. In der 35. Minute gelang dann Marc Rimml das Tor zum 2:0. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und baute die Führung weiter aus. SPG Innsbruck West ging somit mit einem beruhigenden Vorsprung in die Halbzeitpause.

SV Matrei kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel kam SV Matrei mit neuer Energie aus der Kabine. Die Gäste zeigten sich entschlossen, das Spiel noch zu drehen, und wurden in der 58. Minute für ihren Einsatz belohnt. Patrick Knoflach erzielte das Anschlusstor zum 2:1, indem er einen Fehler in der Defensive der Gastgeber ausnutzte und den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Mit dem Anschlusstreffer witterte SV Matrei seine Chance und drängte auf den Ausgleich. SPG Innsbruck West verteidigte mit allen Kräften, doch in der 72. Minute war es dann soweit: Fabian Knoflach, der Bruder von Patrick Knoflach, gelang der umjubelte Ausgleich zum 2:2. Die Gäste feierten ausgelassen, während die Gastgeber enttäuscht über den Verlust ihrer Führung waren.

Das Spiel entwickelte sich in der Schlussphase zu einem offenen Schlagabtausch, wobei beide Teams noch einmal alles gaben, um den Siegtreffer zu erzielen. In der 90. Minute kam es dann zu einer entscheidenden Szene: Alessio Auer von SPG Innsbruck West sah die rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit in den letzten Minuten konnten die Gastgeber den Punkt verteidigen, und das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Unentschieden.

Dieser Ausgang spiegelt den Kampfgeist und die Moral beider Teams wider. SPG Innsbruck West kann sich auf eine starke erste Halbzeit berufen, während SV Matrei beeindruckend zurückkam und sich den Punkt redlich verdiente. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und faires Spiel, das Lust auf mehr Fußball in der Landesliga West macht.

Johann Glabonjat, Trainer SPG Innsbruck West: „Aus meiner Sicht eine sehr gute Leistung meiner Spieler in kämpferischer Hinsicht. Der Gegner hat viele Torchancen ausgelassen. Bei uns sehr viele Spieler noch auf Urlaub und das schwächt unsere Mannschaft schon sehr. Die Moral ist heute auf alle Fälle über das Ergebnis zu stellen. Der Spielverlauf aus meiner Sicht etwas unglücklich. 2:0 Führung und die Chance auf das 3:0, die wir nicht nutzen konnten. Ein Missverständnis in der Abwehr brachte dann Matrei den Anschlusstreffer ein. Trotzdem können wir heute mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden sein!“

Landesliga West: SPG Innsbruck West : SV Matrei - 2:2 (2:0)

72 Fabian Knoflach 2:2

58 Patrick Knoflach 2:1

35 Marc Rimml 2:0

20 Klaus Krepatz 1:0

